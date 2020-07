Il Segreto/ Anticipazioni puntate 27-31 luglio 2020: Pepa in difficoltà

Il Segreto, anticipazioni puntate 27-31 luglio 2020

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda nella settimana che va da lunedì 27 luglio 2020 a venerdì 31 luglio 2020 ci rivelano che per Pepa le cose si mettono male. Sappiamo infatti che Don Anselmo è ormai sulla strada della verità: nel passato di Pepa ci sono dei segreti che l’hanno condotta fino alla Casona. Pepa è con le spalle al muro, ma sa che può contare sul segreto confessionale di Don Anselmo. Per Raimundo sembrerebbe esserci uno spiraglio di luce che lo salverebbe dai debiti che ha accumulato nel tempo. Sebastian infatti vorrebbe saldare tutte le somme in sospeso, ma Raimundo non ci sta, l’onore viene prima di tutto. Una delle novità più attese della settima è quella che riguarda la coppia Juan e Soledad. La giovane ragazza secondo le anticipazioni non riesce a stare lontana dal suo amato e i due giovani riusciranno ad incontrarsi e anche a passare una romantica notte insieme. Purtroppo la severa matrona lo scoprirà e Juan pagherà un caro prezzo per quanto accaduto. Tristan invece sarà occupato ad investigare sul passato e sulla morte di suo padre. Dopo aver trovato l’anello l’uomo non si da pace. Purtroppo intorno a sè non c’è nessuno che può e che soprattutto che vuole aiutarlo.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Soledad sembra essere cambiata a causa della punizione della madre. Francisca ha segregato la ragazza e la povera figliola ne è uscita segnata e di certo molto provata. Il risultato è un netto cambiamento di atteggiamento che porta subito a pensare che Soledad voglia assumere i comportamenti della madre, freddi e distaccati. Il primo risultato di questa novità è che la figlia di Francisca non vuole più vedere il suo amato Juan. La puntata si svolge però ancora sulla scia del clima festoso della precedente puntata. La festa è ancora in atto e Pedro e Dolores possono dirsi soddisfatti di come procede. Per i due inoltre c’è una gradita sorpresa; un telegramma annuncia infatti l’arrivo del principe! Questo è per i due motivo di gioire in quanto tale evento può portare con sè numerosi vantaggi. Per Emilia invece le preoccuapzioni non sembrano scemare. Per questo motivo ha chiesto il fratello di raggiungerla a Puente Vuejo al fine di aiutarla a risolvere i numerosi problemi che riguardano la loro famiglia.

Sebastian, il fratello di Emilia, è dunque in paese e grazie a lui Pepa troverà un accompagnatore per la festa. La giovane levatrice però no sembra essere ancora convinta. L’imbarazzo che ha dovuto subire dopo la storia del fermaglio l’ha profondamente segnata. Finalmente con il proseguire della puntata si scopre cosa sta succedendo a Soledad. Rosario ha infatti avuto modo di far capire alla figlia di Francisca che la relazione tra lei e Juan può portare a qesto numerosi problemi che si aggiungerebbero a quelli con cui sta già facendo i conti. Soledad dunque non si è disinnamorata, ma è semplicemente preoccupata peril suo caro Juan. L’episodio si conclude con le numerose domande dei protagonisti più amati della soap. Tristan infatti si sta chiedendo cosa sia successo al padre ormai scomparso. L’anello ritrovato vicino al fiume ha infatti aperto le porte a numerosi interrogativi. Don Anselmo nel frattempo vuole andare a fondo sul passato di Pepa. Dopo aver ricordato degli eventi riemersi dalla memoria che riguardano la ragazza, l’uomo è convinto sul da farsi e vuole confrontarsi direttamente con la levatrice.



