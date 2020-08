Il Segreto/ Anticipazioni puntate 3-7 agosto: Soledad e Juan in fuga? (Replica)

Il Segreto, anticipazioni puntate 3-7 agosto

Nelle puntate de Il Segreto, in onda dal 3 al 7 agosto, Soledad deciderà di raggiungere Juan progettando la fuga da casa. Chiederà l’aiuto di Mercedes che però la tradirà con Francisca, per cui a Soledad, rinchiusa di nuovo in casa, non resterà che tentare il suicidio. Sebastian salderà i debiti del padre e poi comunicherà alla famiglia che intende aprire un’azienda di conserve. Mentre Angustias darà ancora segni di squilibrio, mettendo a repentaglio la vita di Martin, Dolores e Pedro faranno in modo di aumentare i costi dei beni di prima necessità, per guadagnare di più, ma così ridurranno alla fame gli abitanti di Puente Vejo, scatenando una sommossa popolare che solo Don Anselmo riuscirà a sedare. Intanto si scopre che è stata Francisca a far rubare il denaro che Pardo aveva consegnato a Raimundo.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Riprendiamo a raccontare Il Segreto da dove eravamo rimasti. Pedro e Dolores scoprono che Hippolito sta convincendo gli abitanti di Puente Viejo a portare le proprie petizioni regalando loro un articolo dell’emporio. Il sindaco, allora, inizia a rincorrerlo perché vorrebbe picchiarlo ma vengono interrotti da un uomo che corre a portare la notizia della morte di Juan Castañeda. Pepa viene scoperta da Alberto nel suo studio medico e la levatrice inventa una scusa per non farsi scoprire. Anche la discussione fra i due viene interrotta ma questa volta è uno dei fratelli di Juan che viene a chiedere l’aiuto del dottore perché il giovane è in fin di vita. Alberto e Pepa sono al capezzale di Juan e si rendono conto subito che la situazione è molto grave: le costole sono rotte e potrebbero perforare un polmone per questo il medico consiglia di tenerlo assolutamente immobile. Il giorno dopo Pepa è a casa di Angustias e la donna la tratta male come al solito. Interviene, però, Francisca che rimette a posto sua nuora e poi commenta con la levatrice che la donna sta perdendo il senno e inizia a dare nuovamente segni di squilibrio come prima del ricovero. La Montenegro, però, precisa a Pepa che questa confidenza non vuol dire che diventeranno amiche e provvede subito a mettere nuovamente una certa distanza fra di loro.

Soledad esce a fare colazione con Mercedes e non ha capito che la cugina in realtà fa il doppio gioco e rivela tutto a Francisca. Arriva, però, Mariana che piange e Soledad viene a sapere delle gravi condizioni di salute di Juan: la Montenegro capisce che dietro questo c’è sua madre e vorrebbe correre subito al capezzale dell’uomo che ama ma la cugina la ferma. Mauricio, intanto, racconta a Francisca di quello che ha fatto a Juan poi le racconta che in mattinata si sono presentati solo 5 lavoratori mentre gli altri erano a casa ubriachi: la Montenegro capisce che è opera di Raimundo che ha regalato loro il brandy dono proprio di Francisca. La donna, allora, decide di andarlo a trovare per offenderlo ma Raimundo le rinfaccia subito di essere la colpevole dell’aggressione a Juan. Alberto e Pepa trovano un punto di incontro e capiscono che possono lavorare bene insieme. Quando rientra con Alberto alla locanda, incontra Tristan che capisce subito che fra il medico e la levatrice sta nascendo una certa simpatia. Poi viene a sapere proprio dal medico dell’aggressione a Juan, quindi corre subito a casa per sapere come stia sua sorella. Tristan ha capito che è stato Mauricio e lo mette alle strette per sapere chi sia il mandante. Francisca intanto convoca Rosario e le comunica che non solo lei, il marito e la figlia sono licenziati immediatamente ma che devono anche lasciare subito la casa a loro assegnata, anche se in teoria Juan non dovrebbe essere spostato.



