Il Segreto/ Anticipazioni puntate 5-11 ottobre: Marcela è incinta!

Il Segreto, anticipazioni puntate 5-11 ottobre

Nella settimana de Il Segreto dal 5 all’11 ottobre Marcela scopre di essere incinta e rivela la notizia in anteprima a Mauricio: dovrebbe essere una lieta novella ma la ragazza è molto preoccupata, quasi angosciata. La donna, in realtà, non si fida di suo marito Matias ed è molto gelosa dei rapporti che l’uomo continua a intrattenere con Alicia. Ad infastidire Marcela, inoltre, c’è anche il fatto che fra Tomas e la stessa Urrutia si sta creando un rapporto sempre più di complicità e di stima. Isabel ha delle preoccupazioni economiche e decide di parlare con Ignacio per sapere se la sua futura eredità verrà divisa anche con Pablo, visto che intende riconoscere il ragazzo come suo figlio legittimo. Francisca viene per caso a sapere che Raimundo è stato a Puente Viejo per cercarla e capisce che la marchesa le nasconde molto di più. Intanto Mauricio, venendo a sapere che la sua ex padrona è a La Habana, si reca a farle visita ma non viene ricevuto: questo affronto della Montenegro lo ferisce molto e lo umilia, spingendolo a disertare il consiglio municipale decisivo per la scelta del nuovo medico del paese.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. Alla locanda Marcela racconta a Matias di aver saputo direttamente da Alicia che ha trovato lavoro alla miniera come contabile. La notizia manda nel panico il Castañeda perché pensa che sia una mossa della ragazza per essere più vicina ai fratelli De Los Vivos e organizzare il loro rapimento. Marcela si accorge subito che c’è qualcosa che non va e chiede spiegazioni al marito che però non vuole rivelare quello che la Urrutia e Damian stavano organizzando solo poche settimane prima. Quando lascia in fretta e furia la locanda, però, fa sorgere molti sospetti nella moglie. Intanto i problemi non sono certo finiti per Alicia che viene chiamata urgentemente dalla madre Encarnacion a casa. Si scapicolla, quindi, dalla miniera a casa convinta che la madre abbia avuto un malore ma ha una sorpresa sgradita: Encarnacion ha trovato fra i vestiti della figlia una pistola e ora vuole spiegazioni su che cosa stia succedendo. La ragazza prova a trovare delle scuse e dice di averla usata solo per migliorare la mira ma sua madre non le crede e ha addirittura un malore immaginando la figlia che spara ai soldati e i pericoli ai quali la ragazza si è sottoposta in passato a sua insaputa.

Ignacio racconta a Esus di aver avuto una conversazione con Pablo su chi sia la sua vera madre ma ammette con l’amico di non aver avuto il coraggio di raccontare al figlio la verità sulle sue origini e sul perché si sia interrotta la relazione con la donna. L’Urrutia lo rimprovera dicendogli che non è più il momento di nascondere questa storia e che proprio le bugie hanno rovinato il rapporto con i suoi figli, ma il Solozabal non è ancora pronto ad affrontare i suoi fantasmi. Anche Adolfo è in grossa crisi e ne parla con sua madre Isabel che ha capito perfettamente quale sia il problema: il ragazzo non ama Rosa ma Marta e per questo si sente incastrato in un matrimonio che in realtà non vuole. La donna prova a dirgli che è ancora in tempo per cambiare le cose e che non può condannarsi già così giovane ad una vita infelice ma Adolfo ribatte di aver compromesso la fidanzata e di essere intenzionato a prendersi le sue responsabilità: pertanto sposerà la ragazza e avrà con lei dei figli e una vita felice perché con il tempo forse imparerà anche ad amarla. Alla bottega di Dolores la Miranar entra sempre più spesso in conflitto con Tiburcio che si lamenta perché non si sente sufficientemente stimato dalla moglie e vorrebbe da lei una maggiore considerazione.



