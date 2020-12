Il Segreto/ Anticipazioni puntate 7-13 dicembre: Donna Begoña rivuole la sua vita

Il Segreto, anticipazioni puntate 7-13 dicembre

Nelle puntate de Il Segreto della prossima settimana, dal 7 al 13 dicembre, Donna Begoña, moglie del Solozabal, fa ritorno in paese e vuole riprendere la sua vita normale accanto al marito e alle figlie. Sembra essere completamente guarita ma in realtà Manuela e Ignacio sono molto preoccupati perché vedono la donna fin troppo leggera nell’organizzare feste e altre occasioni di incontro alla Villa. Isabel, che si è lasciata sfuggire che Tomas e Adolfo non sono figli dello stesso padre, prova a recuperare il rapporto con il figlio maggiore dando la sua benedizione sulla questione delle migliorie alla miniera se il figlio proverà a convincere il fratello a non sposare Rosa. Tomas però è d’accordo con Adolfo quando dice che non può venir meno ai suoi doveri nei confronti della ragazza visto che aspetta un figlio suo. Un medico visita Raimundo e non ha buone notizie sulla sua guarigione. Alicia, invece, decide di andare avanti con la sua candidatura e dice addio a Tomas e al lavoro alla miniera. Tuttavia i primi problemi per la sua candidatura sono dietro l’angolo. Don Filiberto viene rapito da sinistri uomini incappucciati.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Torniamo su quanto accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. Mentre Ignacio è molto contento per la presenza di Marta e Ramon, Rosa nutre ancora molti sospetti sulla sorella e per questo decide di organizzare un incontro a quattro per studiare le reazioni del fidanzato e della futura cognata. I fatto, però, sembrano dare ragione a Marta visto che nulla si percepisce dei loro sentimenti. Dopo Rosa parla con Manuela perché vuole decidere il menù della festa ma la governante le chiede come sia andato l’incontro con Marta e Ramon. Quando la ragazza fa una serie di considerazioni strane e torna a parlare del matrimonio, l’unico argomento che sembra appassionarla, allora Manuela si rende conto che la ragazza non è ancora tornata serena, neanche dopo il matrimonio della sorella. Isabel, anche grazie ai racconti di Don Filiberto e di Antonita, si convince che Francisca voglia uccidere Raimundo e poi suicidarsi. In realtà la Montenegro le fa credere questa cosa per non essere intralciata nei suoi piani: dopo qualche giorno comunica che lei e il marito si trasferiranno a vivere in paese in una casa solo per loro.

Alicia, dopo essersi consultata con la madre, decide di rifiutare il ricatto di Matias e di candidarsi lo stesso alle elezioni municipali. Il Castañeda prova a convincerla che quello è l’unico modo per salvare suo padre dal carcere, ma la Urrutia gli parla di ideali e di principi, affermando che se si piegasse ai suoi ricatti il padre non sarebbe più fiero di lei. Poi, insieme ad Encarnacion, riescono a far fuggire Damian nei Paesi Baschi e di aiutarlo ad organizzarsi una nuova vita. Matias, invece, è molto colpito dalle parole della Urrutia e chiede a sua moglie se anche lei pensa che lui sia un vigliacco. Fra Don Filiberto e Mauricio c’è l’ennesimo scontro, questa volta a causa dei lavori di ristrutturazione del tetto della chiesa. Poiché il sindaco fa riferimento all’aggressione che il prete aveva subito qualche mese prima, Don Filiberto cade in uno stato di profondo turbamento e sembra dimenticarsi anche dei suoi doveri di parroco. Estefania torna al negozio di Dolores e racconta alla donna di essere incinta ma che il padre del bambino non vuole prendersi le sue responsabilità: la bottegaia esprime tutta la sua solidarietà alla nuova amica, mentre Tiburcio inizia a temere che la moglie scoprirà tutto. Pablo vorrebbe parlare con sua madre per convincerla a ritirare la denuncia contro Esus e Carolina è disposta ad accompagnarlo a Bilbao per non lasciarlo solo.



