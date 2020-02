Il Segreto/ Anticipazioni puntate dal 10 al 14 febbraio: Maria in piedi?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 10 AL 14 FEBBRAIO

Il Segreto torna su Canale5 con una nuova settimana in compagnia del suo pubblico in cui Don Berengario decide di mettere fine ai pettegolezzi che Dolores sta già diffondendo sul conto di Esther. Raggiunge così la bottega e le annuncia la rivelazione del momento: Esther è sua figlia. La voce si diffonde a macchia d’olio per tutto il paesino. Nonostante l’avvertimento di Garcia Morales, Irene chiede di nuovo l’aiuto di Anacleto perchè confronti la scrittura di Fernando con quella di Fraile, che ufficialmente ha sparato a Carmelo. Sicuro di aver sconfitto la matrona, Prudencio intende vivere appieno la sua relazione con Lola, per questo le chiede di sposarlo. Non sa però che Francisca trama ancora alle sue spalle e che ha organizzato con Maurizio un nuovo piano per distruggere la loro felicità. Mentre Zabaleta viene trasferito altrove, Maria scopre che Fernando ha imposto a Dori Vilches di modificare il trattamento. Decide di affrontarlo e lo accusa, ma il Mesia nega tutto. Una volta rimasto solo con l’infermiera, Fernando la convincerà a confermare il loro patto. Sembra tra l’altro che fra i due ci sia del tenero. Maria però ha già intuito tutto: decide di somministrare un farmaco all’infermiera per scoprire tutta la verità su di lei e Fernando. Mentre alcuni cittadini lasciano Puente Viejo, Don Anselmo ritorna in città e conosce Esther, che di contro provocherà a Dolores il ricordo di Jacinta, la donna che aveva finto di essere la figlia di Pepa.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, mentre Dolores mette in guardia Consuelo su Esther, Fernando ritorna sull’argomento Madrid con Maria. Quest’ultima però ha deciso di parlargli delle sue condizioni di salute: i progressi fatti con il trattamento la fanno sperare in un futuro migliore. Per questo gli chiede di continuare la terapia e che non interferisca più con la cura. Fernando di contro le chiede del tempo per digerire le novità. Intanto, Severo e il Sindaco parlano dell’ultimo attacco a Morales. Il primo crede che si sia aperto uno spiraglio, mentre Carmelo è indeciso. Poco dopo, Meliton li informa che Garcia Morales ha chiesto un incontro solo con il Sindaco. Marcela invece cerca di far riflettere il padre sui sentimenti che Onesimo e Brumilda provano l’uno per l’altra. Durante l’incontro, Morales impone a Carmelo di cessare le ostilità. Ha scoperto che il loro aggancio e Anacleto e si augura di non dovergli mostrare quanto potere possiede in realtà. Mentre Lola viene licenziata, Maria continua a combattere perchè Fernando accetti di farle fare la cura con gli aghi. Dopo tante insistenze, Fernando dà il suo consenso a Maria, ma lancia un’occhiata significativa all’infermiera. Intanto, Lola scopre che è stata licenziata solo perchè gli amici vogliono che aiuti Prudencio. La comunità poi si riunisce in piazza per scoprire le ultime minacce di Morales. Quella sera, Francisca riceve notizie di Maria grazie a Raimundo. Rimane perplessa nello scoprire che non voglia una loro visita e teme che stia fingendo di stare meglio. Il giorno successivo, Puente Viejo scopre che Morales potrebbe aver influenzato le consegne. Nessun rifornimento è stato consegnato ai paesani e chi voleva prendere l’autobus, è rimasto a piedi. Prudencio nel frattempo pensa all’ultimo incontro con Donna Francisca. Ha trovato il coraggio di affrontarla, di dirle in faccia tutto quello che pensava e ha difeso Lola a spada tratta.

