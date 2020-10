Il Segreto/ Anticipazioni puntate dal 12 al 17 ottobre: perché Isabel odia…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 12 AL 17 OTTOBRE

Nelle puntate di questa settimana de Il Segreto, Manuela indaga sui motivi per i quali Don Ignacio e la marchesa si odiano così tanto. Pablo viene finalmente riconosciuto dal Solozabal ma questo lo irrita ancora di più. L’intesa fra Tomas e Alicia è sempre più forte tanto che lui le confida di aver avuto una storia con Marcela. La Urrutia, per riavvicinarsi a Matias, non esita a instillare nell’uomo il dubbio che pure sua moglie gli sia stato infedele. Marta, dopo essersi riconciliata con Rosa, capisce di amare Adolfo. Per stare lontana da lui accetta la proposta di Mauricio di fare da tramite per far arrivare delle informazioni molto importanti ad un tenente suo amico. La ragazza si lancia in questa missione pericolosa e Adolfo decide di accompagnarla per proteggerla. A La Habana arriva Juan, un amico di Adolfo, che subito sembra molto colpito da Marta e inizia a corteggiarla. Ignacio è pronto a raccontare a Pablo tutta la verità sulle sue origini.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Francisca manda a chiamare Mauricio e i due hanno un incontro molto affettuoso. Il sindaco le racconta di essere rimasto molto male quando la Montenegro non l’ha ricevuto ma Francisca gli dice che si è dovuta adeguare alle norme di comportamento de La Habana. Fra i due, però, nasce una certa tensione quando Mauricio inizia a parlare di Raimundo e dei programmi per il futuro di Francisca. Una volta tornato in municipio, il sindaco viene raggiunto da Marta che lo sgrida per non essere stato presente il giorno prima alla riunione per la scelta del medico. La Solozabal vorrebbe dimettersi a causa della scarsa serietà dell’uomo e gli rinfaccia che da quando è tornata la Montenegro in paese lui non è più lo stesso. Poi decide di accettare le scuse del sindaco che sembra davvero pentito. Fra Tomas e Alicia sembra che ci sia molta affinità e così quando il De Los Vivos invita la ragazza a prendere un aperitivo alla locanda di Matias, la ragazza accetta. La scena non sfugge agli occhi di Marcela che sembra molto gelosa e non lo nasconde, mettendo a disagio la Urrutia che trova una scusa per andare via.

Quando Tomas va a pagare il conto, chiede a Marcela perché sia così arrabbiata e la donna gli risponde che sono inutili questi giochetti nel tentativo di farla ingelosire. Tomas, con molta malizia, le chiede se effettivamente è riuscito nel suo intento. Isabel e Iñigo parlano di lavoro e la marchesa è felice dei risultati raggiunti. Quando però Maqueda prova a sedurla nuovamente dicendole che potrebbe renderla molto felice se solo lei glielo permettesse, l’uomo è disperato e chiede delle spiegazioni che però non riesce ad ottenere. Don Ignacio riceve una strana telefonata di Rosa che gli chiede di tornare subito a casa. Una volta tornato la figlia gli dice che nel salone c’è Donna Isabel che si è recata alla Villa chiedendo di parlare con lui. La donna desidera confrontarsi con il suo nemico perché è preoccupata che l’eredità dei Solozabal possa essere divisa anche con Pablo, di fatto riducendo la quota della futura moglie di Adolfo. Fra Tiburcio e Dolores ci sono molti problemi e l’uomo è sempre di pessimo umore perché inizia a pensare che la vita accanto alla moglie sia davvero difficile. Mauricio racconta a Matias e Marcela di aver incontrato Francisca e di averla trovata molto strana. Tomas racconta ad Adolfo di quello che è successo con Marcela e ammette di amare ancora la donna ma il fratello lo spiazza chiedendogli che cosa prova per Alicia: Tomas, però, dice di avere occhi solo per la moglie di Matias.



