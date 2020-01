Il Segreto/ Anticipazioni puntate dal 13 al 17 gennaio: Elsa ed Isaac, addio a..

Il Segreto, anticipazioni di lunedì 13 gennaio 2020

La nuova settimana de Il Segreto si apre con tante novità. La prima riguarda il cambiamento di orario. A partire da domani, lunedì 13 gennaio infatti, Il Segreto andrà in onda alle ore 16,30 per far posto alla finestra che si aprirà su Amici e sul GF Vip. Gli spoiler ci svelano che domani assisteremo alla gioia di Isaac ed Elsa, che potranno finalmente coronare il loro sogno d’amore. Notizie pessime invece alla villa dove, dopo il suo rientro Raimundo darà suo sfogo ai suoi insuccessi. Proprio mentre l’Ulloa si confida con Francisca però farà la sua comparsa il Mesia. Fernando sarà andato fin là per spiegare alla Montenegro che lui non c’entra affatto nè con la bomba messa nel giardino il giorno del suo matrimonio, nè tantomeno con quanto sta accadendo a Puente Viejo. Ma la città sta davvero correndo il rischio di venire sommersa per far fronte alla diga. Come andrà a finire questa storia? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata de Il Segreto.

Il Segreto, dove siamo rimasti

Dopo la pausa di ieri, sabato 11 gennaio, Il Segreto è tornato oggi su Canale 5. Come ormai tutti gli appassionati della soap spagnola sanno infatti, il sabato la telenovela non va in onda per lasciare il posto ad Amici. Come già preannunciato dagli spoiler, nella puntata di oggi abbiamo potuto assistere al tentativo fatto da Raimundo per mostrare a Maria la vera faccia del Mesia. L’intervento dell’Ulloa non ha però avuto l’esito sperato. La chiaccherata tra l’uomo e la nipote ha addirittura preso una piega spiacevole, ed il tentativo di Raimundo si è scontrato con la convinzione della Castaneda che in realtà proprio il Mesia sia l’unica persona a cui interessa la sua salute. Affranto per gli insuccessi riportati Raimundo farà così rientro a casa. Intanto Prudencio sembra davvero incapace di credere alle parole di Francisca, che hanno dipinto Lola come una pericolosa assassina. Recatosi dalla Montenegro per capire quale ruolo abbia avuto Lola nei piani della donna e scoprire se davvero è stata solo incaricata da lei per farlo innamorare, Prudencio è venuto a sapere che Lola non è affatto la donna che si è mostrata, ma che nasconde qualcosa di veramente terribile. L’Ortega ne parla con Don Beringario, che lo convincerà ad affrontare Lola per chiederle una spiegazione. Il silenzio della donna però lascia Prudencio pieno di dubbi ed il sacerdote si impegnerà ad indagare per scoprire cosa nasconda Lola nel suo passato. Anche Don Beringario, come Prudencio, stenta davvero a credere che Lola possa essere stata un’assassina.

