Il Segreto/ Anticipazioni puntate dal 18 al 22 maggio: cosa ne sarà di Francisca?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 18 AL 22 MAGGIO

Nelle puntate di questa settimana de Il Segreto, Marcela affronterà Matias per chiedergli spiegazioni circa il suo tradimento ma il ragazzo negherà tutto. Nel frattempo anche Raimundo scoprirà la tresca del nipote e gli ricorderà i suoi doveri di padre e di marito. Il Castañeda dovrà allontanarsi qualche giorno da Puente Viejo per motivi legati allo sciopero dei minatori e Marcela riceverà alla locanda la visita di Alicia che vuole notizie di Matias. Infuriata la moglie intimerà la donna di lasciarlo in pace. Intanto Isabel tacerà alla Montenegro che il marito Raimundo è in paese per cercarla e, allo stesso tempo, incontrando l’uomo farà finta di non conoscere la Montenegro. Raimundo, però, inizierà a sospettare qualcosa. Don Ignacio verrà richiamato a Bilbao e tenterà di convincere le figlie a trasferirsi in città con lui. Le ragazze, però, hanno ognuna un motivo differente per voler restare in paese e decidono di coalizzarsi per convincere il padre a restare. In particolare Marta, dopo il tentato bacio da parte di Adolfo, non fa altro che pensare a lui e cederà alla richiesta di sua sorella Rosa, la quale ignora ciò che è successo, per incontrarlo un’ultima volta e dirgli dell’imminente partenza. Durante l’incontro, però, Marta cederà alle lusinghe di Adolfo e si farà baciare.

Don Ignacio ha ricevuto una chiamata da Ramon, che si trova a Bilbao, con la richiesta di lasciare Puente Viejo. L’uomo teme che l’ispezione non sia andata a buon fine e che per lui sia in arrivo il licenziamento. Si confida quindi con Esus ma nasconde la sua angoscia in famiglia per non peggiorare la situazione ancora di più. Carolina, invece, ha ricevuto una lettera di Pablo che racconta di come in caserma i militari più anziani gli abbiano rubato il pacco con i viveri. Questa notizia la fa molto preoccupare e a nulla valgono le rassicurazioni di Rosa e Marta. Anche Marta ha molti pensieri e in particolare non fa che ricordare i momenti trascorsi con Adolfo. Per questo decide di chiamarlo a casa e fissare un incontro. Quando si trova il ragazzo di fronte gli chiede perché non abbia confessato alla madre che la Solobas che frequenta è Rosa e non Marta e il ragazzo le confessa che da quando si stanno vedendo più spesso per via della punizione di Rosa, lui non fa che pensare a lei. Al termine del discorso prova a baciare la ragazza.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Nelle ultime puntate, a Puente Viejo è giunto Raimundo che non si dà pace e continua la ricerca di sua moglie Francisca. Pensava di poterla trovare proprio in paese, un luogo che ha tanto amato, ma non è così, per questo chiede al nipote Matias ospitalità per qualche giorno prima di riprendere le ricerche. Il ragazzo e Marcela hanno concordato di non dire nulla a Raimondo dei loro problemi coniugali per non farlo preoccupare tuttavia fingere davanti all’uomo è davvero difficile. Preso dai sensi di colpa per aver avuto un incontro d’amore con Alicia, Matias decide di incontrare di nuovo la ragazza per mettere in chiaro che non accadrà mai più ma Alicia è abile a convincerlo di vivere pienamente il presente e i due quindi fanno di nuovo l’amore. Il giorno dopo Marcela si reca in emporio per fare la spesa e Dolores non riesce a resistere alla tentazione di confessarle che in paese si vocifera che suo marito lo tradisca con la figlia di Encarnacion. Marcela è incredula e risponde che Matias non farebbe mai una cosa del genere. Infine il sindaco Mauricio si reca a casa Solobas per invitare Manuela a pranzo ma la donna rifiuta dicendo che non accetta di essere la sostituta di qualcuno che non c’è più.



