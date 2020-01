Il Segreto/ Anticipazioni puntate dal 20 al 25 gennaio: Francisca nella rete di Mesia

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 20 AL 25 GENNAIO

Gli appuntamenti pomeridiani dal 20 al 25 gennaio de Il Segreto ci mostreranno Francisca sempre più determinata a fermare Morales, mentre Carmelo e Severo inizieranno a nutrire sospetti sul fatto che dietro questa nuova minaccia il sottosegretario non nasconda invece qualche suo motivo personale. Se nelle ultime puntate Prudencio era rimasto un po’ in disparte, nella settimana che sta per iniziare lo ritroveremo ancora incredulo davanti alla prospettiva che Lola possa davvero essere stata un’assassina. Per cercare di fare chiarezza su quanto ha appreso da Donna Francisca l’Ortega proverà a contattare anche Ana, sorella di Lola. Mentre tutti gli abitanti di Puente Viejo cercheranno di esprimere la loro preoccupazione per la possibilità che la città venga definitivamente cancellata dalle cartine geografiche, Severo, Carmelo, Francisca, Raimundo ed Irene continueranno a nutrire forti dubbi sul coinvolgimento del Mesia in questa storia. Sicuramente la nuova settimana ci regalerà appuntamenti con Il Segreto ricchi di suspence, che ci accompagneranno ogni pomeriggio come sempre su Canale 5.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nell’appuntamento di ieri, domenica 19 gennaio 2020, de Il Segreto abbiamo potuto assistere alla preoccupazione degli abitanti di Puente Viejo per l’imminente tragedia che sta per colpirli. La costruzione della nuova diga sembra ormai già decisa e il paese finirà per essere completamente sommerso. Se il matrimonio tra Isaac ed Elsa ha portato un momento di gioia ed il ritrovarsi di Don Beringario con la figlia Esther a permesso di vivere un attimo di serenità, l’inondazione di Puente Viejo rimane nel cuore di tutti gli abitanti, che rischiano di vedersi portare via in un attimo tutto ciò che hanno costruito in una vita di sacrifici. L’arrivo del sottosegretario Juan Garcia Morales in città ha infatti portato sconforto e disperazione. Nessuno sa però che in realtà l’uomo è segretamente alleato con il Mesia. Qualcuno che però nutre sospetti sulla vera natura di Fernando c’è. Si tratta di donna Francisca e Raimundo. La matrona non si è infatti mai convinta che il Mesia sia davvero cambiato e non ha dubbi sul fatto che non esiterebbe a fare qualsiasi cosa pur di ridurla in rovina. Raimundo invece, a causa dell’uomo, ha avuto una violenta discussione con la nipote Maria. La Castaneda infatti è convinta della buona fede del Mesia ed è sempre più sicura che lui sia l’unico davvero interessato alla sua salute. Il desiderio di tornare a camminare presto la spingerà addirittura ad incentivare le sue sedute di terapia e ad applicarvisi anche senza l’infermiera Dori Vilches. Donna Francisca cercherà di fare qualcosa per evitare l’inondazione di Puente Viejo, mentre Raimundo proverà a fermarla e convincerla a lasciare che ad occuparsene sia il sindaco. Carmelo però non è ancora nel pieno delle sue forze, dopo lo scontro avuto con Esteban Fraile. La convalescenza e la perdita di memoria dell’uomo sono un vero dono prezioso per Fernando, che così ha potuto vedere confermata anche la sua versione sull’incontro che ha condotto alla morte del sindaco di Belmonte e la chiusura delle indagini su quanto accaduto in paese che verranno attribuite tutte ad Esteban Fraile.

