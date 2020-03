Il Segreto/ Anticipazioni puntate dal 23 al 28 marzo: il ritorno di Emilia e Alfonso

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 23 AL 28 MARZO

Le storie da chiudere e da continuare nelle nuove puntate de Il Segreto sono davvero tante a cominciare da oggi quando saremo alle prese con la difficile decisione di Berengario di abbandonare il sacerdozio; questi infatti, dopo essersi consultato con Don Anselmo e Marina è sempre più deciso ad abbandonare e di rifarsi una nuova vita lontano da Puente Viejo con Marina. Presa la fatidica decisione, i due pianificano di informare tutto il paese della loro idea durante la messa. Dall’altra parte di Puente Viejo invece c’è la confessione di Garcìa Morales a Raimondo, al quale rivela di essere lo zio di Maria Elena venuta a mancare il giorno delle sue nozze. Nella puntata del 24 marzo il sottosegretario ammette di essere in una condizione psicologica molto difficile; l’essersi fidato di Fernando Mesia è stata una pessima idea e lo sta logorando. Questo malessere viene in parte lenito quando si impone di sdebitarsi con la piccola cittadina, cercando personalmente Fernando in un rifugio che solo loro conoscono. Nel mentre l’Ortega è in trepidante attesa di conoscere le notizie che il fratello Saul ha dall’Italia; infatti è in estenuante attesa per poter partire con Lola e scappare da Pablo, ormai pericolo numero uno per la sua famiglia.

IL RITORNO DI EMILIA E ALFONSO NE IL SEGRETO

Anche nelle nuove puntate de Il Segreto in onda nei prossimi giorni avremo ancora a che fare con la follia di Fernando ma anche con il ritorno di Emilia e Alfonso per il bene di Maria. Fernando in preda alla follia provoca forti urla ai bambini che sono bloccati sotto la caverna, Garcìa-Morales sentendo le grida dei piccoli si precipita a salvarli. Il Mesia riesce a far perdere le sue tracce mentre l’uomo si sta recando verso i bambini. Purtroppo però durante il salvataggio, scatta una trappola che ferisce in modo grave l’uomo, che sembra essere seriamente in fin di vita. Emilia ed Alfonso sono rasserenati dal fatto di vedere i propri piccoli sani e salvi e grazie ad un soccorso di fortuna provano a placare l’emorragia del sottosegretario. Una volta caricato sulle spalle, Alfonso prova a salvarlo portandolo in città. Nel mentre Julieta e Saùl invitano ufficialmente Lola ed il compagno a raggiungerli in Italia, precisamente nella città di Roma. Lola e Prudencio sono molto felici della notizia pervenuta dall’Italia e cominciano subito a pianificare la loro nuova vita. Mauricio invece chiede notizie su Fe a Consuelo e Marcela, mettendosi a nudo sul fatto che è ancora molto legato alla donna e che avrebbe una grande voglia di rivederla. Severo è molto concentrato sul convincere Carmelo ad unirsi a lui per dare vita ad una antica struttura che si occupava di fabbricare biscotti; ma mentre ne discutono vengono interrotti dal tenente che pare porti brutte notizie. Cepeda interrompendo le idee di Carmelo e Severo, avvisa i due che l’acqua si sta avvicinando e che è ormai a 60 metri dal centro di Puente Viejo. Presi dallo sconforto i due invogliano il tenente nel bloccare subito il piano ma purtroppo il sottosegretario ha deciso che le opere devono andare avanti. Nel mentre Lola si confessa con Consuelo e le propone di andare con loro in Italia, ma la donna non intende lasciare il suo paese. Dolores, come sempre, è pronta a spettegolare sulla vicenda di don Berengario e si prodiga nell’informare tutti che lei fosse la prima ad aver capito tutto. Raimundo nel mentre avvisa tutti che l’inondazione è impossibile da arginare ormai e che il loro futuro è nelle mani di Garcia-Morales.



