Il Segreto/ Anticipazioni puntate dal 27 al 31 gennaio: Puente Viejo distrutto?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 GENNAIO

Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli de Il Segreto, la prossima settimana sarà ricca di colpi di scena che promettono di tenere tutti gli appassionati de Il Segreto con il fiato sospeso. I nuovi appuntamenti pomeridiani su Canale 5 ci mostreranno Donna Francisca che, sempre più determinata a bloccare l’apertura della nuova diga, si recherà a La Puebla in compagnia di Mauricio. La vicenda che sta facendo temere tutto Puente Viejo per le sorti del paese e dei suoi abitanti sarà anche l’occasione per un riavvicinamento tra Prudencio e Lola, che durante il tentativo di bloccare l’apertura della diga si ritroveranno di nuovo vicini e riusciranno a ritrovare anche la loro intesa sentimentale. Nel corso della settimana che sta per iniziare avremo anche modo di vedere segni di instabilità in Dori Vilches, l’infermiera impegnata ad assistere Maria con terapie che dovrebbero permettere alla Castaneda di riprendere l’uso delle gambe, Proprio durante una seduta la Vilches sembrerà cadere in trance ed inizierà a parlare di un misterioso incendio e di bambini. Una volta riavutasi chiederà a Maria di dimenticare quanto accaduto, ma la Castanedo continuerà a chiedersi il senso di quelle parole, anche se per il momento preferirà non far parola a Fernando Mesia di quanto accaduto. Per scoprire quali segreti nasconde Dori dovremmo però attendere nuovi appuntamenti con la soap, che ci permetteranno anche di conoscere le sorti di Puente Viejo e dei suoi abitanti.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Dopo lo stop di sabato la soap spagnola Il Segreto è tornata oggi, domenica 26 gennaio, per il consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5 con i suoi tantissimi fans. Nella puntata di oggi abbiamo potuto vedere Prudencio che finalmente è riuscito a scoprire quale terribile segreto si porta dentro Lola sul suo passato. L’ortega ha infatti scoperto che la donna si è macchiata dell’omicidio del padre, colpevole di continue molestie a sua sorella Ana, che da molti anni subisa abusi dal genitore. Gli appassionati della soap hanno potuto vedere oggi anche un’allenza davvero inconsueta: quella tra Carmelo,Severo e Donna Francisca. Il sindaco di Puente Viejo ed il suo amico più caro infatti, si troveranno uniti alla Montenegro nella lotta comune contro l’apertura della nuova diga. L’evento, annunciato dal sottosegretario Morales, rischia infatti di cancellare definitivamente il paese di Puente Viejo dalle cartine geografiche e i tre, come tutti gli altri abitanti, non sembrano intenzionati ad arrendersi tanto facilmente. Anche il rapporto tra Don Beringario ed Esther non passerà inosservato agli attenti occhi di Dolores. La donna, conosciuta come la pettegola di Puente Viejo, si chiederà infatti perché l’arrivo della giovane in città abbia scosso così profondamente il sacerdote. Naturalmente Dolores non può certo immaginare che quella giovane donna sia in realtà la figlia del parroco del paese, avuta da Marina, l’unica donna che lui abbia mai amato in passato. Nel cercare di dare una spiegazione al turbamento del sacerdote e agli incontri tra i due Dolores finirà per dare origine a pettegolezzi che in realtà appaiono assolutamente infondati.

