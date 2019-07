Il Segreto/ Anticipazioni: Roberto conquisterà la perfida Donna Francisca?

Anticipazioni Il Segreto 23 luglio

Il Segreto torna inesorabilmente in pista anche oggi, martedì 23 luglio 2019. Sventure, sofferenze e dolori, sono alla base della soap opera iberica più tormentata ed angosciante della televisione italiana. Se strizzate l’occhio al dramma, se preferite Donna Francisca a quattro chiacchiere sotto l’ombrellone con la vostra migliore amica, se Fernando Mesia è più attraente del bagnino del vostro lido di fiducia, se la sventurata trama può provocarvi più refrigerio di un bagno al mare, potrete proseguire con le anticipazioni della trama. Gli abitanti di Puente Viejo, fin dal 2013 tengono compagnia al pubblico della rete ammiraglia di Casa Mediaset e la stessa cosa, accadrà pure oggi dalle 15.30 in poi. L’arrivo di Roberto nel paesino non mette affatto tutti d’accordo. Maria, i suoi figli e Raimundo lo ricevono con sufficiente cordialità ma Francisca e Fernando invece, lo accolgono con diffidenza e malcelato fastidio.

Il Segreto: Roberto cerca di “conquistare” Francisca

Nel frattempo, i membri della famiglia Miranar, tra cui anche Marcela, Carmelo e Don Berengario incominciano ad avere spiacevoli ricordi di infanzia che forniscono loro particolari litigi e contrasti. Fernando appena può origlia le conversazioni tra Roberto e Maria mentre Alvaro decide di dichiararsi ad Elsa. Nel frattempo, la giovane donna scopre Antolina a guardare con attenzione le finestre della locanda. Da questo ne deduce che la donna stia puntando il marito Isaac. L’uomo viene avvisato e dibatte a tal proposito proprio con Antolina: vuole essere lasciato libero e avere i suoi spazi senza pressioni esterne di alcuni tipo. La “pozione della memoria” dei Mirañar prosegue a fare danni, e Carmelo decide di liberarsi definitivamente delle ampolle. Roberto intanto, cerca di conquistare la simpatia di Donna Francisca: ci riuscirà?

