Il Segreto/ Anticipazioni settimanali 1-5 Luglio: per merito di Elisa i pazienti guariscono

Anticipazioni Il Segreto settimanali 1-5 Luglio

Il Segreto, ecco le anticipazioni settimanali. La soap opera spagnola, va in onda ogni giorno sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Cosa accadrà nel corso della nuova settimana che inizia da oggi? Scopriamo subito le trame degli sventurati abitanti di Puente Viejo che, per colpa di una disgrazia dietro l’altra, vivono proprio una vita misera, fatta di stenti e sofferenze. Prima di cominciare, vi ricordiamo che la telenovela può essere visionata anche in “diretta” e replica streaming, attraverso il portale di MediasetPlay. In alternativa, potrete anche scaricare l’applicazione ufficiale per iOS e Android, in modo da guardarla ovunque voi siate. Il dottor Alvaro, inviato dal dottor Zabaleta all’ospedale di campagna, non cela il suo disdegno nei confronti di Elsa e farà di tutto per metterla in difficoltà. Il loro rapporto è irritabile, anche se il medico è obbligato a ricredersi più volte sulla reputazione della donna.

Il Segreto: Saul non si rassegna alla scomparsa di Julieta

Le anticipazioni de Il Segreto, ci parlano dell’incapacità di Saul che non si rassegna alla scomparsa di Julieta ad un passo dall’altare e non crede alle ipotesi di Consuelo: l’uomo, infatti, incolpa Prudencio della enigmatica sparizione. Quest’ultimo corre immediatamente da Mauricio impensierito che ambedue possano essere scoperti. Fernando è particolarmente agitato perché ha saputo da Prudencio che Gonzalo è tornato. L’uomo, infatti, presto arriva a fargli visita con aria intimidatoria. Tutti a Puente Viejo elogiano l’operato di Elsa, ma Antolina si arrabbia, ribadendo che è un’assassina. Matías, allora, inizia a risponderle a tono: è infastidito che la donna continui a parlare scorrettamente di Elsa, dopo tutto quello che sta facendo per la sua famiglia. Saul è convinto che Prudencio abbia rapito Julieta ma Severo cerca di dissuaderlo. Antolina intanto, organizza una serata romantica con Isaac.

