Il segreto dei suoi occhi/ Video, su Rai 3 il film con Nicole Kidman e Julia Roberts

Il Segreto dei suoi occhi va in onda oggi, domenica 23 agosto 2020, su Rai 3 a partire dalle ore 21.25. Il film è il remake americano del successo argentino del 2009 che porta lo stesso titolo e che è stato diretto da Juan José Campanella. Quest’ultimo è il produttore esecutivo della pellicola del 2015. La regia è stata affidata a Billy Ray noto soprattutto come sceneggiatore, tra i suoi lavori Hunger Games e Sotto Corte Marziale, per passare alla regia nel 2003 con L’inventore di favole. Nel 2007 è uscito il suo secondo film Breach L’infiltrato. Nel cast del film troviamo attori di assoluto livello come Chiwetel Ejofor, Nicole Kidman e Julia Roberts tra gli altri.

Il segreto dei suoi occhi, la trama del film

Ora concentriamoci sulla trama del film Il segreto dei suoi occhi in onda stasera su Rai 3. Il protagonista è Ray, un agente dell’FBI, che ormai da tredici anni cerca di capire chi è stato l’assassino di Jess, la figlia di una sua collega. Riuscirà a trovare degli indizi che lo porteranno su una pista inesplorata. Verrà così a conoscenza di una pesantissima verità a cui nessuno vorrà credere. La trama non si discosta quindi per niente dal film originale argentino anche se ovviamente ci sono leggere differenze in grado comunque di non alterare il destino dell’opera. Sarebbe sbagliato raccontare molto di più col rischio di trovarsi di fronte a evitabili spoiler.

Video, il trailer de Il Segreto dei suoi occhi





