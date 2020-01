Il segreto del mio successo/ Su Italia 1 il film con Michael J. Fox (2 gennaio 2020)

Il segreto del mio successo andrà in onda oggi, giovedì 2 gennaio, su Italia 1 nella prima serata alle ore 19.25. Si tratta di una delle trasposizioni cinematografiche più viste di sempre, prodotta nel 1986 e diretta dal regista Herbert Ross, l’attore protagonista è con Michael J. Fox conosciuto già dai seguaci del piccolo schermo per i numerosi colossal in cui ha recitato come Viaggio al Futuro. Tra gli attori principali ci sono Michael J. Fox nei panni di Brantley Foster alias Carlton Whitfield, l’attrice Helen Slater che interpreta Christy Wills, Richard Jordan, Margaret Whitton e John Pankow. Le musiche sono state curate da David Foster, Jack Blades, Michael Landau e Tom Keane e sono tra le più apprezzate del cinema americano con ben undici tracce speciali.

Il segreto del mio successo, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il segreto del mio successo. Brantley Foster dopo essersi laureato lascia la piccola cittadina dove vive per cercare il successo a New York, qui però le cose non sono semplici come aveva desiderato e la ricerca di un lavoro si palesa molto più difficile di quello che sembra. L’unico posto di lavoro che riesce a farsi dare è quello di fattorino all’interno di una grande compagnia di proprietà di un suo lontano zio che però non lo riconosce affatto.

Alla morte di uno dei dirigenti, Bradley si cala nei suoi panni e riscuote un grande successo tanto da attirare l’attenzione dell’amante dello zio e persino di sua moglie, la zia Vera. Dopo numerose peripezie che vedranno il protagonista in mezzo a esilaranti guai, durante i quali andrà a letto anche con la zia prima di conoscerne la verità, Bradley verrà scoperto.

Ma con l’aiuto della zia e le sue abilità riuscirà a conquistare la compagnia e salvarla dal tracollo finanziario cui era destinata. Il giovane diverrà amministratore delegato e riuscirà a realizzare il suo sogni di tornare a casa a bordo del suo jet privato come aveva promesso ai genitori.



