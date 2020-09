Il segreto del suo passato/ Su Rete 4 il film con Brigid Brannagh (26 settembre)

Il segreto del suo passato va in onda su Rete 4 oggi, 26 settembre 2020, a partire dalle ore 16,40. Regista della pellicola, diretta nel 2016, è Randy Carter, assistente alla regia di tanti film di successo come ‘The Blues Brothers – I fratelli Blues’, diretto da John Landis, interpretato da quella coppia stratosferica della commedia americana formata da Dan Aykroyd e John Belushi, oppure ‘Apocalypse now’ l’anno precedente, al fianco allora di Francis Ford Coppola, dirigendo assieme quel cast stellare composto da Martin Sheen, Marlon Brando e Robert Duvall, un cineasta che si è letteralmente fatto le ossa nel cinema dei ‘top movie’ prima di scegliere la carriera come regista solitario, prima per il cinema, ancora di più oggi per il piccolo schermo. Nel cast de ‘Il segreto del suo passato’, nel ruolo di Jennifer, la californiana Brigid Brannagh, attrice nata e cresciuta nel piccolo schermo, soprattutto nelle serie Tv come ‘NYPD – New York Police Department’, ‘E.R. – Medici in prima linea (ER)’, la celebre serie ospedaliera creata da Michael Crichton, protagonista di ben ottantasette episodi nella serie sentimentale ‘Army Wives – Conflitti del cuore (Army Wives)’, un’attrice poliedrica e duttile che, ne ‘Il segreto del suo passato’, trova in Patrick Muldoon (nel ruolo di Charles), una valida spalla durante lo svolgimento della trama. Anche Muldoon è californiano ma ha visto il grande schermo spesso, nasce come attore da botteghino per arrivare alla Tv in seguito; lo ricordiamo soprattutto per ‘Starship Troopers – Fanteria dello spazio (Starship Troopers)’ di Paul Verhoeven e per ‘Spider 3D’.

Il segreto del suo passato, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il segreto del suo passato. Sulla costa della California, lontana però dalle spiagge affollate, vive la sua tranquilla vita Jennifer Becker, una scrittrice di successo affermatasi da tempo con grande successo nell’ambito della scrittura di romanzi gialli. Vive sola, assieme alla figlia Lily e la vita le piace così com’è, pacifica, preferendo l’azione sulle pagine dei suoi libri, discreta, lontano da riflettori e mondanità. Ma questa bolla di serenità viene turbata il giorno durante il quale la figlia, correndo la sua quotidiana sessione di jogging, viene aggredita da uno sconosciuto e sempre da uno sconosciuto è salvata, un certo Mik che però non convince del tutto le due donne. In effetti la vita di Mik è alquanto tenebrosa eppure lo sceriffo riscopre aspetti del suo passato che iniziano a porre dei dubbi sia sulla polizia locale che sulle due donne, considerando che Jennifer è aile giallista, quindi mentalmente aperta nel cercare di essere anche “profiler” dei suoi soggetti, quindi anche di Mik. Mik è ciò che vuole fare vedere di se, cioè una persona tranquilla che era al momento giusto nel posto giusto per soccorrere una giovane fanciulla aggredita da un uomo misterioso, oppure è altro? La trama cercherà nell’altro esistenziale dell’uomo la verità che si svelerà solamente nelle ultime scene, ovviamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA