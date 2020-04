Il Segreto, Francisca tornerà?/ Raimundo rivela la verità e a La Habana…

Pubblicità

Il Segreto tornerà in onda oggi pomeriggio per sconvolgere ancora i fan storici che ieri hanno preso d’assalto i social perché incapaci di capire quello che stava andando in onda. Alcuni pensavano di aver sbagliato canale, altri si stavano districando tra i nuovi personaggi (ben 16 in questa stagione finale) per capire dove si andrà a parare, fatto sta che la grande assente è proprio lei Francisca Montenegro. Il momento in cui ha detto addio a Puente Viejo è per tutti il vero finale de Il Segreto ma, a quanto pare, non sarà così visto che la matrona tornerà presto e svelerà ancora il suo ultimo piano, ma come andranno le cose? Secondo le anticipazioni spagnole presto Raimundo tornerà in paese per rivelare alla nipote Marcela che dopo l’addio a Puente Viejo, lui e Francisca si sono spostati a Madrid ma sono rimasti poco insieme visto che lei ha deciso di lasciarlo senza una spiegazione.

FRANCISCA TORNERA’ NE IL SEGRETO?

Proprio per questo Raimundo tornerà ne Il Segreto per cercarla salvo poi non trovarla e partendo alla volta di un altro luogo proprio mentre una donna incappucciata farà capolino a La Habana, residenza della marchesa Isabel De Los Visos (Silvia Marsò) che chiederà alla sua domestica di preparare una stanza per la sua misteriosa ospite senza rivelare la sua presenza a nessuno, nemmeno ai suoi figli. Ma come andrà a finire tra loro e perché Francisca è tornata a casa? Al momento non lo sappiamo ancora ma sicuramente la matrona avrà il suo bel da fare con il nuovo arrivato soprattutto alla luce del fatto che deciderà di rimanere nascosta in un primo momento per tutti. Cosa collega le due donne? E’ presto detto, i Castro, il resto lo scopriremo in seguito.



