Il Segreto non va in onda/ A Puente Vejo si torna il 4 giugno

Non solo Una vita. La puntata serale de Il Segreto, in programma oggi, martedì 28 maggio, alle 21.25 su Rete 4, salta. Al posto del nuovo episodio del Segreto, infatti, andrà in onda un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica. Il programma di approfondimento politico va in onda per fare il punto sul risultato delle elezioni europee. I protagonisti della famosa soap opera spagnola torneranno così in onda domani, mercoledì 29 maggio, alle 16.25 su canale 5. Per vedere, invece, una nuova puntata serale del Segreto sarà necessario aspettare martedì 4 giugno. In attesa del nuovo episodio serake, dunque, cosa accadrà nelle prossime puntate pomeridiane? Elsa e Isaac riusciranno a coronare il loro sogno d’amore o dovranno soffrire ancora? Andiamo a scoprire le anticipazioni.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI: ELSA MUORE?

La salute di Elsa è in pericolo. La giovane, così, torna a vivere alla locanda per ricevere le cure di Consuelo. Stranamente la sua salute migliora e a Puente Vejo, in molti, cominciano a pensare che Antolina possa averla davvero avvelenata. Per avere la conferma, però, sarà necessario aspettare l’esito delle analisi che, tuttavia, escluderanno la presenza di veleno nel sangue della giovane. Antolina potrà così tirare un sospiro di sollievo e sferrare un nuovo attacco ad Elsa accusandoa di essere pazza. Nel frattempo, Fernando non riuscirà più a fidarsi di Maria. Il figlio di Olmo Mesìa, pur provando ancora un sentimento nei suoi confronti, non riuscirà a ritrovare la fiducia di una volta. Elsa, infine, riuscirà a guarire scatenando la dura reazione di Antolina che tornerà all’attacco causando anche il fastidio di Matias e Marcela.

