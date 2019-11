Il Segreto oggi non va in onda, perché?/ Anticipazioni: Isaac riceve bella notizia

Il Segreto oggi non va in onda: le anticipazioni settimanali

Oggi pomeriggio Il Segreto non andrà in onda. L’arrivo della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, sta cambiando le carte in tavola, facendo slittare le soap opera di Canale 5 di un giorno. Cosa accadrà da domani e per il resto della settimana? Forte e decisa, dolce e confortante, Adela Arellano è arrivata a Puente Viejo due anni fa e ha cambiato in meglio la vita di Carmelo Leal (Raul Peña), di cui è diventata la moglie. Per di più si è ritagliata un posto nella comunità costruendo una scuola e combattendo per i diritti delle donne. Una figura concreta e attuale che è piaciuta moltissimo agli estimatori della telenovela iberica. Però, nonostante i consensi positivi, per il personaggio interpretato da Ruth Llopis le cose stanno radicalmente per cambiare. Adela è arriva in onda come una vedova in cerca dell’assassino del marito che aveva individuato proprio in Carmelo. La donna ha anche agito la rabbia del figlio Ulpiano (Javier Villalba), deciso ad ammazzare Carmelo per vendicare il padre.

Il Segreto: Adela vs Donna Francisca Montenegro

Adela è arrivata sull’altare ed ha anche superato il colpo di pistola in testa. Per lei, c’è solo un nemico particolarmente difficile da combattere: Donna Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Ruth Llopis, nata 39 anni fa sull’isola di Minorca, ha sempre detto di essere stata “stregata” dal suo personaggio: “È così forte che attraverso di lei ho superato anche alcune mie paure e insicurezze. Ma i primi giorni sul set furono uno shock: mi guardavo allo specchio e mi vedevo invecchiata di almeno 10 anni per via del trucco. Mi ritengo fortunata. Oggi la gente mi riconosce e ricevo tanti messaggi d’affetto. Questa risposta mi gratifica”, ha raccontato. Nel frattempo in settimana Prudencio troverà Lola in lacrime e cercherà di consolarla. Isaac riceverà una bellissima notizia: gli amici stanno realizzando una colletta per pagare l’intervento che potrebbe salvare la vita a Elsa. Antolina si propone volontariamente di raccogliere i fondi… Maria, innervosita per aver perso l’uso delle gambe, offende Fernando. L’uomo, comunque, cerca lo stesso di starle accanto.

