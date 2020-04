Il Segreto/ Puntata anticipazioni del 15 aprile 2020: rapimenti e colpi di scena ma..

Pubblicità

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI DEL 15 APRILE 2020

Le anticipazioni riguardanti la puntata de Il Segreto che andrà in onda il 15 aprile 2020 si proiettano subito su un movimentato episodio che riguarda anche Adolfo. Il più piccolo dei due figli della marchesa, nonché fratello di Ignacio, sarà infatti vittima di un rapimento, insieme a Marta e Rosa, ad opera di alcuni operai sovversivi. Dietro a questo episodio si cela però un altro misterioso personaggio: Pepe El Seco. A quanto pare durante questa puntata viene anche trattata una spinosa situazione creatasi tra Pablo e Carolina. La ragazza ha infatti tentato di baciare Pablo, ma il giovane si è tirato indietro giustificandosi che, alla luce della difficile situazione in cui si trova la loro famiglia, tali comportamenti risulterebbero inappropriati. Nel frattempo Mauricio esprime tutta la sua soddisfazione in merito alla gestione della risoluzione del rapimento ed infatti egli riesce nella liberazione degli ostaggi. E’ così che Adolfo torna a casa e nell’occasione scoprirà con rammarico come la madre Isabel stia facendo di tutto per mettere in cattiva luce il fratello Ignacio.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Con la puntata del 14 aprile 2020 Il Segreto apre le porte alla dodicesima stagione che sarà probabilmente anche l’ultima. Per l’occasione è stato proposto un cast rinnovato che darà vita al proseguimento delle avventure di Puente Viejo, tra vecchie storie in sospeso e nuove imperdibili avventure. La puntata si affaccia subito su un panorama non proprio inaspettato. Le immagini infatti ci introducono ad un paese del 1930, rinnovato dopo la necessaria ricostruzione e che vede Mauricio assumere l’inedito ruolo di sindaco. Fin da subito inoltre l’attenzione viene posta sull’enigma che ruota attorno alla solitudine del personaggio di Fe. Il servitore di Francisca Montenegro è infatti tornato in paese, ma egli è da solo, lontano dalla sua signora alla quale è stato fedele per numerosi anni. Ciò che è dato sapere è che dopoquestobalzotemporale di 4 anni la signora ora abita nella lontana e borghese città di Madrid. Novità anche per Hipolito che, a seguito della morte di Gracia, prende servizio presso il comune e si ritroverà inaspettatamente a lavorare al fianco di un altrettanto inaspettato personaggio ossia il Capomastro.

Ancora una dose di mistero ruota invece intorno alla morte di Gracia. Sembrerebbe infatti che anche in questa nuova era de Il Segreto i vecchi enigmi siano destinati a rimanere tali, almeno per il momento. Una nota di malinconia apre invece lo scenario che riguarda Matias. Il giovane da anni è purtroppo in carcere e deve scontare ancora la pena per ammutinamento, ricevuta in seguito ad una violenta rivolta. E’ per questo che viene presentata una Marcella inedite, intenta a guardare avanti, più che per lei stessa, per la piccola Camelia. Oltre che una sorta di resoconto in questo episodio c’è però anche qualche piccola novità. Vi è infatti l’arrivo di una nuova famiglia: la famiglia Solozabal. Composta da Don Ignazio Solozabal, le figlie Marta, Rosa, Carolina ed il figlioccio Pablo, la famiglia alloggerà presso l’ex villa di Francesca. I loro vicini di casa saranno invece Urrutia, sua moglie Encarnacion e la figlia Alicia, una giovane ribelle che promette di certo nuove avventure. Alla Habana intanto troviamo la marchesa De Los Visos presso l’ex dimora di Fernando. Ed è proprio uno dei suoi figli, il più piccolo, ad essere il protagonista di una delle prime avventure di questa nuova stagione.



