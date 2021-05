Il Segreto, puntata finale/ Anticipazioni 28 maggio: la morte di Francisca e Raimundo

Il Segreto, anticipazioni puntata finale 28 maggio

Venerdì 28 maggio, in prima serata, canale 5 trasmette la puntata finale de Il Segreto, la famosa soap opera spagnola che, dopo il debutto sulle reti italiane il 10 giugno del 2013, ha incollato per anni milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. In Spagna, Il Segreto si è già concluso. Questa sera, invece, sarà la volta dell’Italia scoprire come si concluderà la storia d’amore tra Francisca e Raimundo. Nel corso dell’ultima puntata de Il Segreto, ci sarà anche modo per rivedere alcuni dei personaggi storici della soap opera Tristan interpretato da Alex Gadea; Pepa interpretata da Megan Montaner; Gonzalo interpretato da Jordi Coll, Bosco interpretato da Francisco Ortiz; Juan interpretato da Jonas Berami; Soledad interpretata da Alejandra Onieva; Fernando interpretato da Carlos Serrano; Maria interpretata da Loreto Mauleon e Hipolito interpretato da Selu Nieto.

La morte di Raimundo e Francisca, il segreto e il gran finale!

Nel corso degli ultimi quattro episodi de Il Segreto, Alicia propone una tregua a Tomas mentre Begona rivela a Marta che è stata lei ad uccidere Ramon. Don Filiberto, dopo essere stato arrestato e aver ritrovato la liberta, cera riparo da Donna Francisca il quale, tuttavia, non ha alcuna intenzione di aiutarlo. Matias, nel frattempo, preoccupato per Emilia che appare sempre più debole, prova a capire cosa le stia accadendo contattando Alfonso a Cuba. Rosa, invece, denuncia Adolfo per l’omicidio di Ramon. Il momento clou arriva con Donna Francisca che provoca la vendetta di Don Filiberto il quale fa esplodere una bomba che rade al suolo nel villaggio uccidendo tantissime persone, tra cui anche Raimundo e Francisca.

La malattia di Emilia

Emozioni e lacrime nell’ultima puntata de Il Segreto. La soap opera spagnola, ambientata a Puente Vejo, si congederà definitivamente anche dal pubblico italiano, con momenti strazianti. Oltre alla morte di Francisca e Raimundo, infatti, ci sarà anche la malattia di Emilia. La figlia di Raimundo confessa proprio alla Montenegro la verità sul suo stato di salute. Emilia sta per morire e ad ascoltare la conversazione tra la donna e Francisca è Marcela che confessa tutto a Matias. Il gran finale de Il Segreto, dunque, non lascerà indifferenti i telespettatori affezionati ad Emilia, Raimundo e Francisca sin dalla prima puntata.

