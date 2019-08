Il segreto/ Su Rai 3 il film con Vanessa Redgrave (oggi, 3 agosto 2019)

Il segreto va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, sabato 3 agosto 2019, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di un film realizzato nel 2016 con soggetto tratto dal romanzo scritto da Sebastian Barry mentre la regia è stata affidata al cineasta Jim Sheridan e l’adattamento della sceneggiatura ha visto il regista collaborare con Johnny Ferguson. Il montaggio è stato realizzato da Dermot Diskin, le musiche della colonna sonora sono state composte da Brian Byrne e la scenografia è frutto del lavoro di Derek Wallace. Nel cast di questo film sono presenti diversi attori di grande successo internazionale come Vanessa Redgrave, Rooney Mara, Eric Bana, Theo James, Jack Reynor, Aidan Turner e Susan Lynch.

Il segreto, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il segreto. Ci troviamo una piccola cittadina irlandese dove è presente una struttura nella quale vengono curati alcuni personaggi alle prese con problematiche di natura psicologica. Da oltre mezzo secolo all’interno di questa struttura e praticamente rinchiusa un’anziana donna che Immediatamente dopo la prima guerra mondiale si è resa protagonista di un episodio che è stato giudicato come segnale di una certa pazzia mentale. In particolare all’epoca dei fatti è stata accusata di un infanticidio ossia l’uccisione di alcuni bambini. Ora è stato emanato un decreto che richiede l’abbattimento della struttura per cui si dovrà valutare la situazione dell’anziana donna in particolar modo se trasferirla in un’altra struttura per la cura della propria psiche oppure se eri lasciarla così come richiesto dalla Chiesa Cattolica locale. Una situazione piuttosto intrigante e che vede da una parte la comunità religiosa dall’altra quella scientifica convinta che la donna sia ancora pericolosa per la sua incolumità e per le persone presenti.

Intanto l’anziana donna ha scritto in gran segreto un proprio libro autobiografico all’interno del quale ha riportato tutte le vicende che hanno caratterizzato la sua vita dando una chiave di lettura vari episodi che ne hanno tormentato la serenità partendo dalla guerra civile irlandese fino al folle amore con pilota che ha sposato in gran segreto e senza dimenticare le varie difficoltà dal punto di vista economico che hanno caratterizzato la sua famiglia. Il dottore che ha seguito negli ultimi anni tutte le vicende le evoluzioni della situazione psicologica della donna ha a sua volta scritto un libro all’interno del quale vengono raccontate delle vicende che in realtà mettono in cattiva luce la donna facendo trapelare una verità assolutamente insospettabile. Un libro che è frutto non solo della sua esperienza personale con l’anziana donna ma anche e soprattutto riporta delle ricerche che sono state effettuate Ottenendo informazioni di alcuni personaggi che hanno avuto un ruolo nella vita della stessa donna. Cosa accadrà soprattutto cosa è successo di particolare nella vita tanto misteriosa di questa donna?



© RIPRODUZIONE RISERVATA