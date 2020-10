Il selvaggio e l’innocente/ Film Rete 4: una storia d’amore fra cowboy e sceriffi

Nel pomeriggio del 18 ottobre 2020, Rete 4 ci porta con “Il selvaggio e l’innocente” in uno dei suoi territori cinematografici d’elezione, territori di pianure e praterie, valli e canyon, damigelle e saloon, pellerossa ma, soprattutto, cow-boy. In poche parole il Vecchio, selvaggio West con una pellicola prodotta nel 1959 da Universal International, casa parallela alla Universal Pictures. ‘Il selvaggio e l’innocente’ sarà trasmesso dalla rete Mediaset con inizio alle ore 15.00, un film diretto da Jack Sher, cineasta di Minneapolis assiduo in questo genere cinematografico.

Sue sono pellicole iconiche d’epoca come ‘La terra degli Apaches (Walk the Proud Land)’ con Ann Bancroft, da lui prodotto e diretto da Jesse Hibbs, oppure ‘I viaggi di Gulliver (The 3 Worlds of Gulliver)’, da lui diretto, o il celebre ‘Fammi posto tesoro (Move Over, Darling)’, da lui prodotto e diretto da Michael Gordon. Il cast de ‘Il selvaggio e l’innocente’ vede la presenza importante di Audie Murphy, un attore che cresce sotto le armi, un americano come piacevano all’epoca, interprete che ha lasciato tanti segni tra i quali ricordiamo ‘La prova del fuoco (The Red Badge of Courage)’ sul tema della Guerra Civile Americana, diretto dal grande John Huston, oppure ‘Un americano tranquillo’, sul tema della Saigon durante il periodo coloniale francese del sud vietnamita. Assieme a Murphy l’attrice specializzata in ruoli di genere Joanne Dru, artista che ha lavorato assieme ai grandi dell’epoca come John Wayne, apprezzata in pellicole come ‘Il figlio del Texas (Return of the Texan)’ con Dale Robertson, o ‘Johnny, l’indiano bianco (The Light in the Forest)’, un film politically correct sulla questione dei nativi americani prodotto dalla Disney.

IL SELVAGGO E L’INNOCENTE, LA TRAMA

La trama de “Il selvaggio e l’innocente”. Una giovane coppia di amici, nati e cresciuti nei boschi nord-americani, quindi amanti della libertà in territori selvaggi, decide di cambiare la propria vita valutando di trasferirsi in città. Inizia così la loro avventura iniziatica, un viaggio ricco d’aspettative, di sorprese e occasioni, una delle quali è rappresentata da Tommy, un ragazzo di cui la donna s’innamora non ricambiata. Non demorde la giovane Diana: sa che ha nella sua faretra diverse frecce che non sono solamente quelle del fascino, eppure non ottiene il suo scopo, e Tommy conduce la sua vita con altre aspettative.

Per Diana la città non sarà un’esperienza facile: tenta diverse soluzioni per mantenersi fino al momento nel quale si abbandona all’ultima chance possibile, lavorare come prostituta in una casa per appuntamenti. Tra l’altro in città la legge è governata da uno sceriffo senza scrupoli, applicando le sue regole più che quelle del codice civile e penale, motivo per il quale Diana si ritrova sotto le mire, anche amatorie, del bieco poliziotto.

Tommy però ci ripensa e si mette sulle tracce di Diana nel momento nel quale capisce di amarla e non sarà tenero nei confronti di quello sceriffo così ingiusto e despota. Al termine de “Il selvaggio e l’innocente”, Tommy arriverà al punto di doverlo uccidere per essere libero di prendere la sua bella tra le braccia e ricominciare una vita, dignitosa, assieme.



