“Il senso religioso”, online podcast di Don Giussani/ 13 episodi: contenuti e sinossi

ONLINE IL PODCAST SU “IL SENSO RELIGIOSO” DI DON LUIGI GIUSSANI

È online da oggi 6 dicembre su Spotify e tutte le piattaforme digitali il nuovo podcast su “Il senso religioso” di Don Luigi Giussani: un podcast che ripercorre in 13 puntate tutti i contenuti del libro-chiave dell’esperienza cristiana scritto dal Servo di Dio e fondatore di “Comunione e Liberazione”. Per la prima volta tramite la viva voce di Don Giussani, i 13 episodi ripercorrono le registrazioni delle lezioni tenute a Milano per gli studenti dell’Università Cattolica tra il 1978 e il 1985. L’iniziativa viene promossa in occasione del Centenario della nascita di Don Luigi Giussani.

LETTURE/ Rivedere don Giussani (in Svizzera) nei volti di gente cambiata

Il podcast della Fraternità di Comunione e Liberazione è stato curato da Roberto Fontolan e Michele Borghi; la produzione è “Chora Media”, tra le eccellenze in campo podcast in Italia. La voce narrante del podcast – oltre ovviamente alle registrazioni dal vivo di Don Luigi Giussani – è quella di Michele Borghi. Per Chora Media: la cura editoriale è di Marco Villa con la collaborazione di Francesca Abruzzese; producer ed editing Matteo Scelsa; i fonici di studio sono Aurora Ricci e Emanuele Moscatelli; editing e post produzione di Mattia Liciotti. È possibile ascoltare l’intero podcast “Il senso religioso” su Spotify a questo indirizzo.

ARTE/ Giacometti e don Giussani, sguardi alla ricerca del volto

LE 13 PUNTATE DEL PODCAST DI DON GIUSSANI: LE SINOSSI DE “IL SENSO RELIGIOSO”

“Il senso religioso” oltre ad essere il testo chiave dell’insegnamento teologico e culturale di Don Luigi Giussani, è l’elemento su cui si basa l’approccio e la testimonianza cristiana del Servo di Dio fondatore del movimento di CL. «Quante volte ci siamo chiesti che senso hanno le cose che vediamo succedere? Quante volte abbiamo provato un bisogno di verità, di giustizia, di amore, di felicità, che niente sembra placare? E che valore hanno di fronte al mondo le nostre idee e i nostri sentimenti?», spiega la Fraternità di Comunione e Liberazione introducendo i contenuti principali trattati dal podcast di Chora Media. Ebbene, c’è un insegnante che per decenni ha sfidato i suoi studenti con domande di questo tipo: «le sue lezioni a scuola e all’università si riempivano di episodi di vita e citazioni di grandi autori. Al cuore della sua ricerca: l’essere umano di sempre, con i suoi interrogativi e la sua ricerca di risposte». L’insegnante è ovviamente Don Luigi Giussani (1922-2005) e da quelle lezioni venne poi tratto il celebre libro “Il senso religioso”, per la prima volta pubblicato in forma definitiva nel 1997.

Don Luigi Giussani è Ambrogino d’Oro 2022/ Comune Milano: “Medaglia alla memoria”

Ecco qui di seguito le sinossi delle 13 puntate offerte dal podcast “Il senso religioso”, con relativi riferimenti testuali:

Puntata 1 – Realismo

Il corso di Giussani comincia con una descrizione delle tre premesse metodologiche che orienteranno la sua ricerca. La prima si chiama “realismo”: per svolgere una indagine seria su un qualsiasi oggetto, occorre che il metodo per conoscerlo sia determinato dall’oggetto stesso. Come fare allora per conoscere il senso religioso, questo fenomeno che avviene in noi e che ci spinge a cercare il significato di tutto?

Riferimenti: “Il senso religioso”, Capitolo 1. Prima premessa: realismo.

Puntata 2 – Ragionevolezza

La seconda premessa metodologica dell’indagine sul senso religioso è la “ragionevolezza”: tutti sentiamo il bisogno che le nostre azioni siano guidate da motivi adeguati. Ma come si esprime questo bisogno quando vogliamo conoscere qualcosa? Giussani parla della nostra ragione come di una cosa agile, che usa metodi diversi per arrivare alla certezza. E introduce un metodo “strano”, che serve per vivere.

Riferimenti: “Il senso religioso”, Capitolo 2. Seconda premessa: ragionevolezza.

Puntata 3 – Moralità nel conoscere

Che valore hanno i sentimenti che proviamo e le idee che ci siamo fatti sulla realtà? Possono essere una risorsa nelle questioni più importanti della vita? Giussani affronta la terza e ultima premessa metodologica della sua ricerca sul senso religioso: occorre essere “morali” per conoscere davvero le cose, guardare alla loro verità, senza fermarsi ai preconcetti.

Riferimenti: “Il senso religioso”, Capitolo 3. Incidenza della moralità sulla dinamica del conoscere.

Puntata 4 – Il punto di partenza

Per capire che cosa sia il senso religioso, bisogna innanzitutto partire da sé e osservare la propria persona impegnata con la vita, nell’esperienza quotidiana. Qui Giussani ritrova il dialogo tra la tradizione e il presente, riscopre il significato di parole come “corpo” e “anima”, e svela una possibile riduzione che schiaccia la ricchezza della natura umana.

Riferimenti: “Il senso religioso”, Capitolo 4. Il senso religioso: il punto di partenza.

Puntata 5 – La natura del senso religioso

Il senso religioso si esprime in tutte quelle domande che ci spingono a cercare il significato delle cose. Per descriverlo, Giussani ingaggia un dialogo ideale con i grandi nomi della filosofia, della letteratura, della scienza: da Giacomo Leopardi a Thomas Mann, da Albert Einstein a Cesare Pavese. Dà così voce a una esperienza profonda, che accomuna gli esseri umani di qualsiasi epoca e provenienza.

Riferimenti: “Il senso religioso”, Capitolo 5. Il senso religioso. Sua natura.

Puntata 6 – Atteggiamenti irragionevoli / 1

Le domande del senso religioso sono anche domande scomode. Capita allora che si tenti di annullare o di contenere la loro forza. Giussani elenca questi tentativi e inizia dal descrivere quelli più radicali, che mirano a svuotare le domande: sono gli atteggiamenti di chi nega che abbiano senso, di chi le sostituisce con uno sforzo di volontà, e di chi prova a non farle venire a galla.

Riferimenti: “Il senso religioso”, Capitolo 6. Atteggiamenti irragionevoli di fronte all’interrogativo ultimo: svuotamento della domanda.

Puntata 7 – Atteggiamenti irragionevoli / 2

Continua l’elenco iniziato nella puntata precedente. Giussani si sofferma su degli atteggiamenti che invece di eliminare le domande del senso religioso, le prendono sul serio, ma cercando di attenuare il loro stimolo. Sono gli atteggiamenti di chi si arresta al loro riverbero emotivo, di chi si distrugge per la difficoltà di una risposta, e di chi rende quelle domande uno strumento del potere.

Riferimenti: “Il senso religioso”, Capitolo 7. Atteggiamenti irragionevoli di fronte all’interrogativo ultimo: riduzione della domanda

Puntata 8 – Conseguenze

Che cosa ci fa essere liberi in ogni situazione? A partire da questa domanda, Giussani presenta una serie di conseguenze provocate in noi dagli atteggiamenti irragionevoli descritti nelle puntate precedenti: “rottura col passato”, “incomunicabilità e solitudine”, “perdita della libertà”. Fino ad arrivare a una condizione disumana.

Riferimenti: “Il senso religioso”, Capitolo 8. Conseguenze degli atteggiamenti irragionevoli di fronte all’interrogativo ultimo.

Puntata 9 – Puntualizzazioni

Se le conseguenze degli atteggiamenti irragionevoli sono così “disumane”, perché si continua a cercare di eliminare o ridurre le domande del senso religioso? Giussani prova a dare una risposta e si sofferma sul significato di quattro parole già utilizzate durante il corso: c’è una idea giusta di “preconcetto”, e può condurci al vertice della “razionalità”.

Riferimenti: “Il senso religioso”, Capitolo 9. Preconcetto, ideologia, razionalità e senso religioso.

Puntata 10 – L’itinerario del senso religioso

Come si risvegliano in noi le domande del senso religioso? Giussani ripercorre i passi del nostro rapporto con la realtà e traccia un itinerario che dallo stupore per le cose arriva fino alla scoperta della verità di noi stessi. È la lezione centrale di tutto il corso. Diventerà la chiave di volta di tutto il suo pensiero.

Riferimenti: “Il senso religioso”, Capitolo 10. Come si destano le domande ultime. Itinerario del senso religioso.

Puntata 11 – Esperienza del segno

La realtà che ci circonda continua a provocarci: di fronte alle cose, è difficile stare fermi, si è costantemente spinti ad andare oltre, per capire qualcosa in più. Giussani documenta questa esperienza e la mette in rapporto con le grandi esigenze che caratterizzano l’essere umano. Fino a che punto si può spingere la ricerca di un significato?

Riferimenti: “Il senso religioso”, Capitolo 11. Esperienza del segno.

Puntata 12 – Il gioco della libertà

C’è un’alternativa radicale presente nella vita di tutti i giorni. Non è infatti scontato assecondare l’esperienza del segno descritta nella puntata precedente: siamo totalmente liberi davanti all’invito della realtà. Ma Giussani parla di una posizione umana che più di altre permette una reale ricerca.

Riferimenti: “Il senso religioso”, Capitolo 12. L’avventura dell’interpretazione; Capitolo 13. Educazione alla libertà.

Puntata 13 – Scoprire l’ignoto

La ricerca di un significato totale non si ferma neanche davanti all’ignoto. Giussani descrive questa inquietudine che da sempre caratterizza l’essere umano: con le vicende dell’Ulisse dantesco e del Giacobbe biblico, con le citazioni di Tommaso d’Aquino e di Platone, parla di una situazione vertiginosa, fatta di lotte e di cadute. Per arrivare alle soglie di una intuizione grandiosa, che porta a conclusione il corso sul senso religioso.

Riferimenti: “Il senso religioso”, Capitolo 14. L’energia della ragione tende a entrare nell’ignoto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA