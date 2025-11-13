Il film "Il sentiero azzurro" ci porta in un viaggio picaresco lungo il Rio delle Amazzoni, per scoprire il valore della ribellione a un potere orwelliano

Siamo in un Brasile del futuro prossimo, che ha però tanto del presente. Il contrasto stridente è incarnato da una parte da un regime autoritario preoccupato dell’avanzamento tecnologico per garantire la massima produttività, e dall’altra da una natura incontaminata e primitiva, che sembra voglia sfuggire alla modernità. Il risultato è un film che è quasi una celebrazione delle origini del Paese, attraverso le potenti immagini dello stravagante popolo del fiume (il Rio delle Amazzoni), un sottobosco legato ancora e sempre più ai riti magici e ancestrali che promettono la felicità a chi non ha niente ed è ben lontano dal progresso.

The Island, Italia 1/ Trama e cast del film di fantascienza di Michael Bay, in onda oggi 12 novembre 2025

È questo il mondo in cui ci catapulta il regista brasiliano Gabriel Mascaro con la sua affascinante nuova pellicola Il sentiero azzurro, meritatamente premiata con l’Orso d’argento all’ultima Berlinale.

Lo sguardo che ci conduce lungo la strada verso la conquista della libertà interiore, regalato proprio da quel mondo quasi selvaggio e primitivo del “fiume azzurro”, è quello di Tereza (Denise Weinberg), una donna energica ultrasettantenne, con il viso segnato ma dallo sguardo vivace e intenso. Come tutti i cittadini che hanno raggiunto i 75 anni di età deve infatti obbedire all’ordine perentorio dello Stato, che le impone di trasferirsi in una fantomatica Colonia, dove trascorrerà la vecchiaia in tranquillità, come riconoscimento del duro impegno profuso per tutta la vita.

Come finisce Forbidden Fruit 2? Anticipazioni ultima puntata/ Ender è morta davvero?

Ma lei non vuole affatto interrompere la sua attività lavorativa (anche se non è particolarmente affascinante, in un macello di carne di alligatore), né allontanarsi dalla sua piccola dimora, e decide perciò di sfuggire alle direttive implacabili del regime. Se obbedisse agli ordini, la sua in effetti sarebbe l’espulsione definitiva da una rete di amicizie e affetti, a cui purtroppo si adegua invece tranquillamente la figlia, anche perché impegnatissima nella catena produttiva del Paese.

Ma Tereza ha ancora un sogno: vuole volare, perché in tutta la sua vita dedita al lavoro e alla famiglia, non ha mai potuto farlo. Ha dei soldi da parte e quindi decide di prenotare un viaggio in aereo verso una destinazione qualunque: ciò che conta, appunto, sono le “ali” del velivolo, simbolo evidente di libertà.

Edge of Tomorrow - Senza domani, Italia 1/ Trama e cast del film con Tom Cruise, oggi 12 novembre 2025

Drammaticamente si scontra con i meccanismi di controllo del regime: alla sua età, ben documentata dal passaporto, non può fare nulla, assolutamente nulla, senza il consenso della figlia, alla cui tutela è stata forzosamente affidata. La giovane donna ovviamente, ben contenta di togliersi il pensiero della madre, una volta ricoverata nella provvidenziale Colonia, nega l’approvazione a ogni tentativo di partire di Tereza. L’unica scelta per l’anziana ribelle è la fuga, anche perché la sua casa ormai è segnalata (adornata con decorazioni ipocrite, che in realtà sono segni di riconoscimento per la polizia).

La combattiva vecchietta scappa dall’intruppamento organizzato per il viaggio comune degli anziani, e prova anche l’umiliazione di essere riportata alla sua piccola casetta in un furgoncino retato delle forze dell’ordine, che hanno il compito di catturare i riottosi che si sottraggono al trasferimento forzato nella Colonia. È stata infatti denunciata da un uomo qualunque, a cui aveva chiesto aiuto, e che invece la inganna vergognosamente.

Sono pochi quelli che osano opporsi alle nuove disposizioni, anche se sui muri appare qualche protesta, come la scritta coraggiosa e commovente: “Ridatemi mio nonno”. Non resta che la via del fiume, in barca, verso le zone appartate, dove Tereza pensa di poter noleggiare un velivolo ultraleggero per coronare il suo sogno.

Si affida a Cadu, il capitano di un traghetto clandestino, il primo dei tre personaggi che accompagneranno la sua fuga, aprendole gli occhi sul mondo precario e sofferente del fiume. Lo strambo barcaiolo infatti vive di traffici loschi e confida nei poteri taumaturgici della lumaca blu, la cui bava magica lo apre a esperienze sensoriali eccezionali, quasi psichedeliche, che condivide con la sua ospite.

Tereza incontrerà poi un meccanico che dovrebbe riparare il velivolo con cui “spiccare il volo”, ma sperpererà tutto il denaro della donna al gioco. Risolutiva sarà invece l’accoglienza di una strampalata e falsa suora laica, che vende Bibbie elettroniche a coloro che cercano la felicità sulle rive del fiume.

Le due, diventate amiche, riscoprono la gioia della bellezza della natura e in definitiva della libertà, che si esprime anche in danze spontanee emozionanti. Il tutto avviene in una cornice visionaria e dai tratti magici, tra lotte clandestine di splendidi pesci tropicali e scommesse azzardatissime con il popolo del fiume, come pegno indispensabile per la conquista dell’affrancamento totale da leggi e costrizioni.

Nel film emerge dunque un aspetto irrazionale legato al paesaggio selvaggio e affascinante della foresta amazzonica, che attira sicuramente lo spettatore europeo con aspirazioni esotiche e che può apprezzare la pellicola anche grazie a una storia sorprendente e ironica.

Ma alla fine predomina, a nostro avviso, lo spunto di riflessione sull’azione del potere nei confronti della cosiddetta terza età che invece, come sosteneva con vigore il Papa argentino Francesco, non può e non deve essere guardata secondo i canoni della “cultura dello scarto”. E non sappiamo proprio quali “sentieri azzurri” verso la libertà dovranno percorrere i nostri anziani nel mondo contemporaneo, che purtroppo invoca tranquillamente l’eutanasia per chi è ormai stanco di vivere…

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI