Il sentiero degli amanti/ Su Rete 4 il film con Susan Hayward (oggi, 21 ottobre)

Il sentiero degli amanti va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 21 ottobre, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di un film americano prodotto è realizzato nel 1961 dalla casa cinematografica Universal Pictures con la regia affidata a David Miller, soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto nel 1931 da Fannie Hurst mentre la sceneggiatura rivista ed adattata da Eleanore Griffin e William Ludwig. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Frank Skinner, il montaggio è stato realizzato da Milton Carruth ed i costumi sono di Jean Louis. Nel cast sono presenti tra gli altri Susan Hayward, John Gavin, Vera Miles, Charles Drake e Virginia Grey,

Il sentiero degli amanti, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il sentiero degli amanti. In una città degli Stati Uniti d’America un uomo di nome Paul, sposato e con due figlie, incontra per caso una donna di nome Rita. Quest’ultima è una bellissima donna e da diverso tempo sta coltivando il sogno di poter lavorare nel mondo della moda come modella. Tra di loro c’è il classico colpo di fulmine che porta i due ad avere un’intensa relazione d’amore che non può essere vissuta come vorrebbero anche in virtù del fatto che l’uomo si è sposato. Per il bene dei due figli e anche per la carriera della donna, i due decidono di mantenere le distanze e quindi di rimandare la loro felicità d’amore. Il destino vuole però che qualche anno più tardi i due s’incontrino nuovamente in circostanze differenti. Paul è sempre più distante dalla propria moglie anche perché lei è una donna corrotta che non fa altro che ubriacarsi per cercare di gestire alcune problematiche della sua esistenza.

L’unico legame che ancora mantiene unita questa famiglia è il grande amore che l’uomo ha nei confronti dei suoi due adorati figli. Quando però incontra nuovamente Rita, nel frattempo diventata una donna di successo, decide di volersi separare dalla sua attuale moglie e quindi poter essere felice a fianco della bella donna. L’uomo si trova a Roma quando sua moglie decide di inscenare un tentativo di suicidio il che lo induce a trasferirsi nella città di Parigi dove Rita ha deciso di aprire un piccolo atelier. Qui le frequentazioni tra i due diventano sempre più importanti il che induce la moglie nello scoprire quanto sta avvenendo. Quest’ultima decide di umiliare Rita durante una sfilata di moda il che fa arrabbiare enormemente lo stesso Paul il quale in ogni modo cerca di porre fine a quel duro e drammatico capitolo della sua esistenza. L’epilogo sarà quanto mai tragico ed in particolar modo con i due coniugi che perderanno la vita in un incidente stradale e con i figli dei due che si presenteranno davanti alla casa di Rita per richiedere l’opportunità di poter crescere con lei anche in virtù del legame sentimentale che da tempo la legava al loro adorato padre.

