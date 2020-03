Il Sesto Senso, Italia 1/ Trama, cast e trailer del film con Bruce Willis (26 marzo 2020)

Il Sesto Senso va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, giovedì 26 marzo, a partire dalle ore 23:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1999 con la regia di M. Night Shyaamlan il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura con gli effetti speciali Jeffrey Cox in collaborazione con Jim Orr. Le musiche della colonna sonora sono state composte da James Newton Howard, la fotografia è stata curata da Tak Fujimoto Mentre nelle cast sono presenti tanti attori famosi tra cui Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Colette, Olivia Williams, Trevor Morgan e Donnie Wahlberg.

Il Sesto Senso, la trama del film

Ecco la trama de Il Sesto Senso. Uno psicologo di fama mondiale che si occupa di bambini, dopo aver ricevuto l’ennesimo riconoscimento per la sua carriera, ritorna a casa insieme a sua moglie dove purtroppo trova una bruttissima sorpresa. Infatti all’interno della sua abitazione c’è un uomo pericolosamente armato e soprattutto in stato confusionale che gli punta immediatamente la pistola verso il volto. L’uomo asserisce di essere stato il suo paziente quando era un bambino e che lui non sia stato in grado di curare il suo male oscuro che non gli permette di vivere al meglio la quotidianità. Dopo aver detto questo l’uomo spara allo stomaco il dottore ed immediatamente dopo si toglie la vita sparandosi in testa. Otto mesi più tardi da questa triste vicenda la vita del dottore è completamente cambiata.

Ha perso ogni genere di sicurezza nelle proprie capacità di medico e soprattutto il rapporto con la moglie sembra essere deteriorato con lei che lo ignora praticamente per tutto il giorno. Tuttavia per potersi riprendere dal punto di vista professionale ed anche per quanto riguarda l’aspetto sentimentale decide di occuparsi del caso di un ragazzino di 9 anni di nome Cole il quale ha enormi problematiche che praticamente lo terrorizzano e non gli permettono di essere felice. Consapevole degli errori commessi in passato il dottore cerca di occuparsi di questo specifico caso con estrema attenzione anche perché vuole considerare tutte le possibili sfaccettature. Dimostra un atteggiamento maggiormente consapevole e soprattutto aperto a qualsiasi genere di soluzione. Il bambino avendo trovato nel dottore un appoggio estremamente importante e sincero decide di confidargli quello che è un segreto che non ha voluto nemmeno rivelare a sua madre ossia di essere in possesso dei poteri soprannaturali che gli permettono di vedere lo spirito di persona morte. Il dottore volendo prendere in considerazione tutto cerca di aiutare il bambino facendogli capire che evidentemente questo è un dono in maniera tale da aiutare gli spiriti a trovare quella pace necessaria per poter andare in cielo. Grazie all’aiuto del dottore il bambino riuscirà ad accettare questo suo dono e soprattutto a condividerlo con i suoi genitori ma tuttavia dovrà scoprire di essere a sua volta uno spirito vagante destinato per l’appunto ad aiutare quel bambino a capire le sue potenzialità. In pratica era stato ucciso da quell’uomo.

