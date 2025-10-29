Il settimo figlio è un'opera fantasy molto ambiziosa e ben confezionata. Cast d'eccezione con Ben Barnes e Julianne Moore e regia del russo Sergej Bodrov

Il settimo figlio, film su Italia 1 diretto da Sergej Bodrov

Mercoledì 29 ottobre 2025, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23.15, verrà trasmesso Il settimo figlio, film epico, di avventura e fantastico del 2014 distribuito dalla Universal Pictures. Fanno parte del cast: Ben Barnes, Julianne Moore, Djimon Hounsou, Jeff Bridges, Olivia Williams, Antje Traue, Kit Harington e Alicia Vikander.

911 anticipazioni prossima puntata 5 novembre 2025/ Una telefonata choc e uno sposo ‘scomparso’

Così come il cast, tutta la produzione è di grande rilievo. Il regista è il russo Sergej Bodrov, peraltro anche produttore, sceneggiatore e scrittore di racconti brevi: il suo film Il prigioniero del Caucaso del 1996 è stato candidato, come miglior film straniero, agli Oscar e ai Golden Globe, aggiudicandosi il premio San Diego Film Festival.

Chi è Evan, fratello di Andrea Delogu: fidanzata, rapporto con la sorella/ “E’ il più bello del mondo!”

Il team degli effetti speciali vede la presenza di John Dykstra, vincitore di un Oscar per Spider- Man 2 e fondatore con George Lucas della Industrial Light & Magic.

Dante Ferretti si è occupato delle scenografie del film: l’italiano, che ha esordito con Pasolini, vanta 3 premi Oscar per Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street di Tim Burton, per The aviator e Hugo Cabret di Martin Scorsese.

La colonna sonora è stata realizzata da Marco Beltrami, che ha raccolto due nomination agli Oscar per Quel treno per Yuma e The hurt locker, mentre ai costumi spicca il nome di Jacqueline West, pluricandidata agli Oscar per film come Revenant, Dune, Il curioso caso di Banjamin Button e Quills – La penna dello scandalo.

Ilaria D'Amico, moglie di Gigi Buffon e figli/ "Venivamo da rapporti compromessi e dolorosi"

La trama del film Il settimo figlio: un giovane predestinato sfida le tenebre

Ne Il settimo figlio, Madre Malkin è una strega malvagia intrappolata in una grotta grazie a maestro Gregory superstite dell’ordine dei cavalieri dei Falchi noti per difendere l’umanità dal male. Anni dopo, a causa di un fenomeno astronomico chiamato Luna di Sangue, la strega si trasforma in un drago e riesce a liberarsi impossessandosi di una bambina del villaggio.

In quel momento le campane suonano e William, apprendista di Gregory, cerca di uccidere la strega con il fuoco ma ne rimane vittima.

Gregory allora si reca a casa di Tom Ward, un giovane che abita con i genitori in una casa nelle profondità di un bosco, individuando i suoi poteri essendo il settimo figlio di un altro settimo figlio.

Tom e Gregory raggiungono la città dove, nel frattempo, stanno per mettere al rogo una ragazza di nome Alice, accusata di stregoneria: Tom la salva e, guardandola, riconosce in lei una fanciulla apparsa in alcune sue vecchie visioni. Alice gli rivela la sorte nefasta che spetta a tutti gli apprendisti di Gregory, compreso il giovane William morto qualche giorno prima dopo aver seguito il maesto. Nel frattempo, la strega madre Malkin, dopo aver raggiunto la sua roccaforte, richiama a se tutti i suoi servitori, tra i quali Alice e sua madre Bony Lizzie, anch’essa una strega.

Tom affronta il suo duro apprendistato con Gregory, fino a quando sulla strada verso la roccaforte della strega incontrano un suo terribile seguace, lo stregone Urag: Tom non vuole ucciderlo e, per questo, litiga con Gregory decidendo inizialmente di allontanarsi da lui in compagnia di Alice. Una visione però gli rivela che la strega Malkin ucciderà Gregory sottomettendo il mondo al suo potere.

Tom allora si ricongiunge con Gregory e affronta la servitrice di Malkin, Bony Lizzie, che però riuscirà a mettere in fuga grazie al talismano che sua madre gli ha regalato.

Gregory scopre che questo ciondolo è in realtà un potentissimo talismano appartenuto a madre Malkin, la Pietra dell’Ombra, arrivando a capire che la madre di Tom era in realtà una strega.

Malkin, mentre devasta la città vendicando l’uccisione di Urag, si ritrova ad affrontare la madre di Tom uccidendola. Nel frattempo, Alice riesce a sottrarre su ordine della strega il talismano di Tom: Gregory la scopre e cerca di ucciderla ma Tom gli salva la vita.

Sopraggiunge un servitore della strega che cattura Gregory e fa precipitare Tom dalla cima di una scogliera: il giovane ha la visione di sua madre che lo spinge a recuperare il talismano prima che il mondo venga distrutto da Malkin.

Alice, credendo che Tom sia morto, è presa dai sensi di colpa e sottrae il talismano alla strega alla quale inizialmente l’aveva consegnato, permettendo a Gregory di combattere contro Malik e i suoi seguaci, avendo poi la meglio sulla stessa che alla fine muore. Tom diventa il successore di Gregory nella confraternita dei Falchi.