Il settimo figlio/ Video, su Italia 1 il film con Jeff Bridges (oggi, 28 giugno 2021)

Il settimo figlio vain onda oggi, lunedì 28 giugno 2021, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film di genere fantastico e avventura uscito nelle sale il 19 febbraio 2015, distribuito dalla Universal Pictures e diretto da Sergej Bodrov. Tra gli interpreti abbiamo Jeff Bridges e Ben Barnes. Il film è ispirato al libro – L’apprendista del mago – ,il contenuto è stato adattato cinematograficamente. Quello che gli viene ferocemente criticato è l’essere un film che punta molto sulla spettacolarità e pochissimo sulla storia e su punti di forza che dovrebbero essere alla base di un buon film. Doveva essere una saga ma alla fine pensare un secondo capitolo dopo questo difficile primo era veramente improponibile.

Il settimo figlio, la trama del film

Il settimo figlio racconta la storia di una strega cattivissima di nome Madre Malkin, interpretata da Julianne Moore, tenuta da tempo rinchiusa in una caverna da John Gregory impersonato da Jeff Bridges, che svolge il ruolo di maestro appartenente all’ordine dei cavalieri, il cui compito è quello di proteggere il mondo dalle creature soprannaturali. Dopo aver trascorso molti anni d iprigionia, la donna in una notte di Luna di Sangue si trasforma in un enorme drago e finalmente riesce a fuggire. William Billy Bradley interpretato da Kit Harington, si accorge dell’evasione della strega e avverte il suo maestro John dicendogli che nel paese vicino la gente sta suonando le campane per chiedere aiuto.

Quando arrivano nel villaggio si trovano davanti agli occhi una bambina posseduta dalla malvagia Malkin. Dopo tanti tentativi finalmente la strega riesce a uscire dal corpo della piccola e cerca di impossessarsi della mente del giovane apprendista esorcista. La situazione diventa complicata, quando il giovane pur di non cadere nella rete della malvagia tenta di darle fuoco, ma a perdere la vita è proprio lui. Nonostante il sacrificio del giovane, la donna riesce di nuovo a fuggire.

Video, il trailer del film “IL settimo figlio”

