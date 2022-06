Il Signor Diavolo/ Su Rai 3 il ritorno all’horror del maestro Pupi Avati

Il Signor Diavolo, su Rai 3 un film drammatico

Il Signor Diavolo andrà in onda oggi, 9 giugno, su Rai 3 a partire dalle ore 22.00. Si tratta di una pellicola drammatica, tendente all’horror, ambientata nella laguna veneziana a cavallo degli anni Cinquanta. Diretto da Pupi Avati e tratto dall’omonimo romanzo, vede la partecipazione di Gabriele Lo Giudice e Filippo Franchini. Il Signor Diavolo, che sancisce il ritorno all’horror di Avati, vanta una sceneggiatura sviluppata da Pupi accanto ai fratelli Antonio e Tommaso, per 01 Distribution. La pellicola è stata rilasciata nell’agosto del 2019. Gli effetti speciali sono stati curati da Sergio Stivaletti, mentre la fotografia del film porta la firma di Cesare Bastelli, abituale collaboratore di Pupi Avati.

Il Signor Diavolo, la trama del film: l’omicidio di Emilio Vestri Musy

La trama de Il Signor Diavolo, ambientata tra il 1947 e il 1952, nel paesino di Lio Piccolo, e gira attorno all’omicidio del giovane Emilio Vestri Musy, interpretato da Lorenzo Salvatori, per mano dell’amico Carlo Mongiorgi, a cui presta il volto Filippo Franchini. Carlo, convinto che Emilio fosse il diavolo in persona, gli toglie irrimediabilmente la vita. Furio Momentè, funzionario del Ministero di Grazia e Giustizia, viene chiamato a indagare sull’inspiegabile uccisione con il delicato compito di arginare eventuali danni di immagine che un reato a sfondo religioso avrebbe potuto provocare al governo di Democrazia Cristiana in carica. Il coinvolgimento di una suora e di un sacrestano, infatti, costituiscono un rischio concreto.

Durante il viaggio in treno Momentè legge gli atti del processo e scopre risvolti inquietanti, ovvero che Carlo Mongiorgi aveva il volto deforme e che attorno a lui gravitano morti del tutto sospette. Sarà la madre di Emilio a sciogliere molti nodi durante le sue deposizioni, gettando una luce del tutto nuova ai fatti e accusando il clero di aver volutamente fomentato dicerie e leggende contro suo figlio. Quando il funzionario giunge a Venezia, in concomitanza con le indagini, iniziano a verificarsi strani eventi. La situazione spingerà Momentè a voler andare a fondo a proprio rischio e pericolo.

