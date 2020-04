Il Signore degli Anelli 2, Le due torri/ Trama, solo due oscar per il secondo capitolo della saga

Pubblicità

Il Signore degli Anelli 2 – Le due torri è il sequel de La compagnia dell’anello in onda stasera su Canale 5 dalle 21.21. Il film è uscito al cinema nel 2002 diretto sempre da Peter Jackson ed è stato tratto dalla seconda parte del romanzo di J.R.R. Tolkien. Seguendo quanto accaduto nel primo capitolo il film si muove tramite diversi assi narrativi. Da un lato ci sono Frodo e Sam intenti nel viaggio verso Mordor per trovare e distruggere l’Unico anello, a guidarli c’è Gollum. Merry e Pipino invece pianificano un attacco letale a Isengard grazie all’aiuto di Barbalbero. Intanto Aragorn, Legolas, Gimli e Gandalf proveranno a salvare Rohan che si trova da solo in battaglia nel Fosso di Helm con l’esercito di Saruman il Bianco. Staremo a vedere quale sarà l’epilogo considerando poi che il film sarà seguito anche dal terzo capitolo della trilogia Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re.

Il Signore degli Anelli 2 – Le due Torri, cast e curiosità

Il cast de Il Signore degli Anelli 2 – Le due Torri conta ancora sulla presenza di Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen e Liv Tyler tra gli altri. Non ci saranno invece Iam Holm, Marton Csokas e Lawrence Makoare. Vedremo però nel cast l’arrivo anche di Karl Urban, David Wenham, Brad Dourif e John Noble questi però solo nella versione estesa. Il film ha ottenuto anche due Oscar, premiato come Miglior Montaggio Sonoro (Ethan Van der Ryn e Mike Hopkins) e Migliori Effetti Speciali (Jim Rygel, Joe Letteri, Randal William e Alex Funkel). Un traguardo importante che però non ripete quanto fatto dal suo predecessore che invece di statuette ne aveva alzate al cielo quattro. Mediaset in questo periodo complicato per il nostro paese e non solo continua dunque a rispolverare saghe classiche del nostro cinema, presto vedremo in onda dunque anche gli altri episodi.



