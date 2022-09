Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del potere da oggi su Prime/ “Come un kolossal”

E’ disponibile da oggi, 2 settembre 2022, la nuova attesissima serie de Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere, su Amazon Prime Video. Otto episodi che trasporteranno il telespettatore nel magico mondo degli anelli fra elfi, orchi, nani, hobbit e tutto ciò che di bello abbiamo imparato ad amare grazie ai romanzi di Tolkien e alla trasposizione cinematografica a firma Peter Jackson. La serie è ambientata in un periodo di pace solo apparente, e segue le gesta e le avventura, come ricorda Sky, di un gruppo di personaggi fra cui alcuni già visti al cinema, e altri totalmente nuovi, che si apprestano ad affrontare il ritorno del male nella Terra di Mezzo.

“Tre Anelli ai Re degli Elfi sotto il cielo che risplende, Sette ai Principi dei Nani nelle loro rocche di pietra, Nove agli Uomini Mortali che la triste morte attende, Uno per l’Oscuro Sire chiuso nella reggia tetra. Nella Terra di Mordor, dove l’Ombra nera scende. Un Anello per domarli, un Anello per trovarli, Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Nella Terra di Mordor, dove l’Ombra cupa scende”, questi i versi che introducono la serie, ambientata migliaia di anni prima delle vicende de Lo Hobbit e della trilogia. Una serie già da record, visto che è stata realizzata con un budget incredibile, si parla di circa 58 milioni di dollari per episodio, per un totale di circa 450 milioni di dollari.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI DA OGGI SU PRIME, UN BUDGET MOSTRUOSO

“E il budget mostruoso messo a disposizione per la serie – aggiunge Sky riferendosi alla serie de Il Signore degli Anelli – si vede in ogni sequenza, tra acque infestate da un verme marino più letale di Moby Dick alle lucciole che illuminano la notte, dal misterioso essere piovuto dal cielo ai Pelopiedi, gli hobbit di montagna con le loro città simili a boschi”.

Secondo Sky siamo di fronte ad un “film kolossal suddiviso in capitoli più che a un prodotto pensato per la tv di fronte a tanta cura dei particolari”. La serie de Il Signore vede un cast molto interessante, anche se non famosissimo, a cominciare dalla giovane Morfydd Clark, che interpreta Galadriel, una delle protagoniste dei primi due episodi, ma non vogliamo svelarvi troppo. Chi volesse vedere Il Signore degli Anelli, dovrà per forza di cose sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime Video: qui tutte le info.

