Il Signore degli Anelli Il ritorno del Re cosa accade dopo?/ Il futuro dei personaggi

Il Signore degli Anelli il ritorno del Re sigla la fine della trilogia di Peter Jackson, ma cosa accade dopo la fine della saga ai protagonisti principali? Non dobbiamo farci ingannare dal fatto che successivamente è stata girata un’altra trilogia e cioè quella de Lo Hobbit, questo perché i film in questione raccontano ciò accaduto prima delle tre pellicole del Signore degli Anelli. Per cercare di avere delle informazioni sui protagonisti dobbiamo ricorrere ai libri di John Ronald Reuel Tolkien, autore dei romanzi dai quali il regista neozelandese ha preso ispirazione per i suoi film. Purtroppo la fama dei libri rimane minore rispetto a quella dei film che grazie alla grande potenza di Hollywood ha raggiunto tutto il mondo. Va però detto che i grandi appassionati del genere fantasy hanno sempre dimostrato attenzione anche alla letteratura che ha spesso regalato soddisfazioni anche maggiori del cinema

Il Signore degli Anelli Il ritorno del Re, cosa accade ai personaggi dopo la fine della saga

Cosa accade alla fine della saga de Il Signore degli Anelli ai protagonisti? Stasera su Italia 1 va in onda Il ritorno del Re, terzo capitolo della trilogia firmata da Peter Jackson, ecco cosa ha poi raccontato J.R.R.Tolkien. Dopo essersi sposati Arwen e Aragon sono al comando di Gondor e hanno un figlio, Eldarion, e due figlie. Arwen si recherà nella terra di Lorien dopo la morte a 120 anni di suo marito Aragon. Morirà anche lei nel 121 della Quarta Era un anno dopo aver perso il suo compagno di vita. Sarà dunque il momento di Legolas di tornare protagonista, pronto ad abbandonare la Terra di Mezzo al fianco di Gimli, i due sono legati da una grande amicizia che gli permetterà un viaggio decisamente meno pesante. Attenzione però perché le storie d’amore non finiranno qui con vari intrighi e la possibilità di vedere insieme Faramir e Eowyn pronti a volare verso l’Ithilien.



