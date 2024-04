Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, Italia 1/ Trama e cast dell’ultimo capitolo, oggi 6 aprile 2024

Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, diretto da Peter Jackson

La programmazione televisiva del pomeriggio di sabato 6 aprile, sulle frequenze di Italia 1, prevede, a partire dalle ore 14,20, la messa in onda del film di genere fantasy Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re. È una pellicola realizzata nel 2003 grazie ad una co-produzione che ha visto impegnate diverse case cinematografiche tra cui New Line Cinema e Wingnut Films. Il film è il terzo e conclusivo capitolo della fortunata saga.

La regia del film.Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re è stata curata da Peter Jackson che ha diretto tutti i capitoli della saga il quale si è occupato anche della stesura della sceneggiatura in collaborazione con Philippa Boyens e Fran Walsh mentre il soggetto è tratto dai racconti firmati da J. R. R. Tolkien. La fotografia è stata affidata ad Andrew Lesnie, le musiche della colonna sonora sono state composte da Howard Shore mentre il trucco è frutto del lavoro di Richard Taylor, Peter Owen e Peter King.

Torna al completo il cast dei primi due film Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Christopher Lee e John Rhys Davies.

La trama del film Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re: battaglia finale e distruzione dell’anello

Ne Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, Gandalf con tutti i suoi preziosi alleati e in particolar modo Aragorn, dopo aver vinto la battaglia del Fosso di Elm, si reca a Isengard dove ritrova i giovani Hobbit Merry e Pipino. Questi ultimi due sono stati in grado di battere Saruman grazie anche al supporto degli Ent. Le sue orde di orchi sono state spazzate via e finalmente è ritornata la pace di questa parte della Terra di Mezzo.

Tuttavia la guerra è ancora ben lontana dall’essere vinta in quanto l’oscuro signore di Mordor, Sauron, sta preparando le proprie armate per uno scontro finale che con ogni probabilità andrà in scena nei pressi della città di Minas Tirith.

I vari alleati decidono di dividersi ed in particolare Gandalf si dirige verso la città degli uomini per mettere a conoscenza l’attuale sovrintendente di Gondor di quello che sta avvenendo. Nel frattempo Frodo Baggins con inseparabile Samvise Gamgee sta cercando in ogni modo di raggiungere la montagna di Mordor per distruggere una volta per tutte l’anello e il suo oscuro signore. I due però dovranno fare i conti con le oscure trame di Gollum che cerca in ogni modo di ritornare in possesso dell’anello.

Gandalf deve organizzare le difese nella città perché molto presto gli orchi attraversano un fiume e si presenteranno con un esercito sconfinato alle porte di Minas Tirith. Dovrà fare in modo di resistere quanto più possibile nella disperata attesa che arrivino gli uomini di Re Theoden. Anche Aragorn con gli inseparabili compagni di avventura Legolas e Gimli si mette alla ricerca di alleati che trova nello spirito di alcuni combattenti che si sono macchiati di alto tradimento e che ora possono redimersi combattendo nuovamente al fianco del re.











