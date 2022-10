Il Signore degli anelli il ritorno del re/ Su Italia 1 il film con Elijah Wood

Il Signore degli anelli il ritorno del re, film di Italia 1 diretto da Peter Jackson

Il Signore degli anelli il ritorno del re è un film di genere fantastico, azione e avventura del 2003 diretto da Peter Jackson. Andrà in onda su Italia 1 a partire dalle ore 14.30 oggi, 16 ottobre. La sceneggiatura è stata affidata a Fran Walsh, Philippa Boyens e Peter Jackson, la produzione a Barrie M. Osborne, Peter Jackson, Fran Walsh. Il film è stato prodotto per New Line Cinema e WingNut Films, distribuito in Italia da Medusa Film.

La fotografia è stata curata da Andrew Lesnie, il montaggio da Jamie Selkirk, la scelta delle musiche affidata a Howard Shore, mentre la scenografia è stata eseguita da Grant Major, Dan Hennah e Alan Lee. La scelta accurata dei costumi è stata fatta da Ngila Dickson e Richard Taylor. Tra gli attori principali ci sono Elijah Wood (Frodo Baggins),Ian McKellen (Gandalf), Liv Tyler (Arwen), Viggo Mortensen (Aragorn), Sean Astin (Samvise Gamgee), Cate Blanchett (Galadriel), John Rhys-Davies (Gimli) e Bernard Hill (Théoden).

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di J.R.R.Tolkien Il Signore degli anelli. Si tratta del sequel dei film Il Signore degli Anelli La Compagnia dell’Anello e Il Signore degli Anelli Le due torri. L’ultimo capitolo della trilogia ha ottenuto molti riconoscimenti: vinse 11 premi Oscarsu 11 candidature, tra cui il riconoscimento come miglior regista a Peter Jackson, come migliore scenografia a Grant Major, Dan Hennah e Alan Lee, e migliori costumi a Ngila Dickson e Richard Taylor.

Ha ottenuto anche il Golden Globe, come miglior film drammatico e colonna sonora a Howard Shore. I brani del film sono stati pubblicati nel novembre 2003: la colonna sonora di chiusura Into the West ha riscosso nel 2004 il premio Oscar alla migliore canzone. Ci sono altri brani celebri, come Twilight and Shadow, The End of All Things e The Return of the King.

Il Signore degli anelli il ritorno del re, la trama del film

Il Signore degli anelli il ritorno del re inizia con la narrazione del passato di Gollum, che da giovane era un hobbit chiamato Sméagol, prima di diventare corrotto dalla malvagità dell’Unico anello. Dopo aver ritrovato Palantir di Saruman ad Isengard, Merry e Pipino si uniscono nuovamente alla Compagnia. Pipino subisce l’influenza dell’oggetto oscuro e richiama su di sé l’occhio di Saruman. Gandalf si dirige a Gondor in compagnia dello hobbit.

Nel frattempo Gollum allontana Frodo e Sam, e Rohan aiuta Gondor. Aragnor comincia a realizzare che diventerà re un giorno, insieme a Legolas (interpretato da Orlando Bloom) e Gimli egli ricerca l’armata invincibile.

Durante lo scontro, Pipino e Gandalf salvano Denethor, mentre Frodo subisce il tradimento di Gollum, e Gondor si arma per difendere la roccaforte di Minas Tirith. La guerra prosegue e l’esercito avanza verso Mordor, affinché Frodo distrugga l’Unico anello, un oggetto malvagio che ha contribuito a corrompere lo hobbit.

La battaglia si conclude con una vittoria grazie anche all’intervento di Rohan e di Aragorn, che si ricongiungerà alla principessa Arwen. Trascorso qualche anno, Frodo e Bilbo Baggins decidono per il loro futuro. All’interno del film troviamo Peter Jackson come cameo: ne La compagnia dell’Anello si colloca presso il villaggio di Brea, ne Le due torri veste i panni di un soldato, mentre nel terzo sequel interpreta un corsaro che verrà ucciso.

