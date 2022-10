Il Signore degli anelli: il ritorno del Re/ Su Italia 1 il film di Peter Jackson

Il Signore degli anelli: il ritorno del Re, film di Italia 1 diretto da Peter Jackson

Il Signore degli anelli: il ritorno del Re va in onda oggi, domenica 23 ottobre 2022, su Italia 1 a partire dalle 14.30. Si tratta di un film d’avventura del 2003, titolo originale The lord of the rings: the return of the king, distribuito da Medusa Film e prodotto da New Line Cinema, The Saul Zaentz Company, WingNut Films. La regia è di Peter Jackson vincitore nel 2004 di due premi Oscar come miglior regista e migliore sceneggiatura non originale per Il Signore degli Anelli: Il ritorno del Re.

La sua carriera inizia all’età di 8 anni quando comincia a girare qualche film con i suoi amici. Nel 1999 diventa famoso con il primo episodio de Il Signore degli Anelli seguiranno altre due pellicole. Nel 2012 cura la regia e scrive la sceneggiatura de Lo Hobbit: un viaggio inaspettato seguono altri due sequel. Nel cast c’è Elijah Wood. All’età di otto anni debutta nel film Ritorno al futuro. Poi troviamo Billy Boyd nella parte di Pipino Took, Dominic Monaghan che interpreta Merry Brandybuck e ancora Sean Astin e Ian Mc Kellen.

Il Signore degli anelli: il ritorno del Re, la trama del film

All’inizio del film Il Signore degli anelli: il ritorno del Re si parla del passato di Gollum, che un tempo era Sméagol, prima di essere contaminato dalla natura diabolica e maligna dell’Unico Anello. Intanto gli Enti hanno distrutto Isengard, il Palantir di Saruman è stato ritrovato e Pipino e Mery decidono di riconciliarsi alla Compagnia. L’oggetto oscuro strega Pipino che comincia ad avere delle visioni negativi sul futuro. Lo hobit e Galdalf si mettono in viaggio verso Gondor, dove Denethor è prigioniero di una terrificante follia. Golum riesce ad estromettere Sam e Frodo. Gondor viene soccorso da Rohan, mentre Aragnor comincia ad abituarsi ad essere re e insieme a Gimli e Legolas, si mette alla ricerca di un esercito di valorosi.

Denethor, alla vista del nemico, tenta di suicidarsi e decide di togliere la vita anche al figlio Faramir, ma l’intervento tempestoso di Pipino e Gandalf gli impedisce di compiere il folle gesto. Gollum intanto tradisce Frodo e Gondor si appresta a ricevere il nemico difendo la roccaforte di Minas Tirith. Riesce a vincere lo scontro grazie all’esercito di Rohan e alla presenza di Aragorn. Lo scontro non finisce qui. L’esercito deve dirigersi verso Mordor per consentire a Frodo di abbattere l’Unico Anello. L’oggetto nefasto h contaminato lo hobbit e Sam sarà costretto nelle Fauci del Monte Fato a mettere sul campo tutto il suo coraggio. Alla fine della battaglia, Aragorn si unisce alla principessa Arwen. A questo punto c’è un salto temporale di un paio di anni e si vedono Frodo e suo zio prendere una decisione che nessuno si aspetta, ma fondamentale per il loro futuro.











