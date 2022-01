Il Signore degli Anelli, il ritorno del Re/ Su Italia 1 il terzo capitolo della saga

Il Signore degli Anelli, il ritorno del re, film di Italia 1 diretto da Peter Jackson

Il Signore degli Anelli, il ritorno del Re sarà trasmesso oggi, lunedì 3 gennaio 2022, a partire dalle ore 14.25 su Italia 1. Colossal fantasy, terzo film della saga de Il Signore degli anelli, ispirata alla celebre trilogia letteraria di J.R.R Tolkien. Il film è stato diretto dal regista Peter Jackson e prodotto nel 2003. Nel cast: Elijah Wood (nei panni di Frodo Baggins), Ian McKellen (è Gandalf), Orlando Bloom (Legolas), Andy Serkis (interpreta Gollum), Christopher Lee (Saruman), Viggo Mortensen (Aragon), Billy Boyd, Dominic Monaghan, Sean Astin e molti altri.

Il trono di cuori/ Su Rai 2 una dolcissima commedia romantica

Il Signore degli Anelli, il ritorno del re: la trama, il misterioso anello

Leggiamo la trama de Il Signore degli Anelli, il ritorno del re. Il misterioso anello attira a sé le mire di molti, spinti dalla sua oscura natura alla malvagità. Il giovane hobbit Smèagol, durante una giornata di pesca, è attratto dall’Anello e ne desidera il possesso anche a costo di uccidere, è così preda alle forze oscure dell’oggetto, ne diventa il Portatore e si nasconde nelle profondità della terra, divenendo Gollum. Questo è l’episodio che apre il film, un evento del passato lontano.

Seguendo una stella/ Su Canale 5 il film con Bethany Joy Lenz

Le vicende del presente, invece, vedono ancora terribili guerre in atto: Barbalbero e gli Enti hanno vinto su Saruman che, sconfitto e indebolito nei suoi poteri magici, è rinchiuso nella torre di Orthanc; la città di Isengard è stata distrutta dagli Enti. Merry e Pipino si ricongiungono alla Compagnia dell’Anello dopo aver ritrovato il Pantir (magica pietra veggente).

Anche Pipino è vittima della magia oscura dell’anello e per via di questa ha delle visioni terribili sul futuro. Sul trono di Gondor, intanto, ritorna Aragon che si avventura presto alla ricerca di un esercito invincibile perché la guerra non è ancora finita. La compagnia dell’Anello è al completo, ricomposta, e l’esercito di Aragon deve salvare Frodo e distruggere per sempre l’anello, marciano così verso Mordor.

My best friend's Christmas/ Un film basato sul misunderstanding sentimentale

Video, il trailer del film “Il Signore degli Anelli, il ritorno del re”





© RIPRODUZIONE RISERVATA