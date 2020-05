Il Signore degli Anelli Il ritorno del Re/ Video, su Canale 5 il film con Elijah Wood

Pubblicità

Il Signore degli Anelli Il ritorno del Re va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, lunedì 11 maggio, a partire dalle ore 21:20. Pellicola è stata realizzata grazie ad una co-produzione tra Nuova Zelanda e Stati Uniti d’America nell’anno 2003 dalla casa cinematografica New Line cinema e rappresenta il terzo ed ultimo capitolo della Trilogia. La regia di questo film è stata curata da Peter Jackson con soggetto tratto dall’omonimo romanzo di Tolkien mentre la sceneggiatura è stata prevista dallo stesso regista in collaborazione con Fran Walsh e Philippa Boyens. Il montaggio è stato realizzato da Jamie Selkirk, le musiche della colonna sonora sono di Howard Shore e la fotografia è stata curata da Andrew Lesnie. Nel cast sono presenti Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, John Rhys Davies e Orlando Bloom.

Il Signore degli Anelli Il ritorno del Re, la trama del film

Ecco la trama de Il Signore degli Anelli Il ritorno del Re. Le forze del bene, dopo essere riuscite a contrastare l’avanzata delle truppe di Mordor, si trovano a dover gestire una nuova situazione di emergenza e di pericolo. Mentre si trovano nel palazzo reale ad Edoras, inavvertitamente Pipino mette le proprie mani su Palantir, il che gli permette di entrare in connessione con Sauron.

Questo permetterà al piccolo hobbit e soprattutto ad Gandalf di scoprire come nelle idee del proprio nemico ci sia un attacco alla città di Gondor. Gandalf si vede quindi costretto a mettersi in viaggio per raggiungere la città degli uomini ed avvertirli dell’imminente pericolo con orde di orchi pronti ad attaccare per distruggere tutto e tutti. Nel frattempo Aragorn insieme ai propri compagni d’avventura ed in particolar modo Legolas e Gimli, deve cercare di mettere insieme il più grande esercito possibile per poter dare una mano a Gondor in quella che sembra essere la battaglia finale.

Nel frattempo, Frodo con il suo inseparabile amico Samvise Ghengi, sta cercando di raggiungere Mordor per gettare l’anello nel vulcano dove è stato costruito in maniera tale da distruggere per sempre Sauron. La loro avventura si sta complicando ulteriormente perché l’anello sta affievolendo la forza d’animo di Frodo e soprattutto insinua dubbi sui propri compagni di avventura a tutto vantaggio di Gollum il quale brama la possibilità di poter tornare nuovamente possessore dell’anello.

Gandalf farà appena in tempo ad arrivare nella città degli uomini per avvertirli del pericolo, ma il governatore non sembra voler dare ascolto alle parole dello Stregone e soprattutto non prepara i propri uomini a difendere la città. Sarà proprio Gandalf a prendere in mano la situazione nell’attesa che Aragorn e gli altri alleati possano arrivare in loro supporto con un esercito sconfinato in maniera tale da poter contrastare efficacemente gli assalti delle truppe di Sauron. Ci sarà, insomma, una battaglia finale nella quale proprio quando le speranze sembravano essere terminate avrà un ruolo importante non solo Frodo, ma anche lo stesso Gollum.

