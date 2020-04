Il signore degli anelli – la compagnia dell’anello/ Su Canale 5 il film con E. Wood

Pubblicità

Il signore degli anelli – la compagnia dell’anello sarà il film in onda in prima serata oggi, 27 aprile 2020, su Canale 5 dalle 21.25. Si tratta del primo film della trilogia dedicata alla celeberrima saga di J.R.R. Tolkien, che il regista Peter Jackson ha portato sul grande schermo facendo incetta di Oscar alla fine della trilogia con la produzione del terzo film. Gli interpreti di questo primo capitolo sono Elijah Wood nella parte di Frodo Baggins, Viggo Mortensen nel ruolo di Aragorn, Ian McKellen nella parte di Gandalf, Orlando Bloom nel ruolo di Legolas, Liv Tyler nella parte di Arwen, Dominic Monaghan nel ruolo di Meriadoc Brandibuck. Inoltre Marton Csokas è Celeborn, Billy Boyd è Peregrino Tuc, Lawrence Makoare è Lurtz, Cate Blanchett ha la parte di Galadriel, John Rhys-Davies è Gimli, Sean Bean ha il ruolo di Boromir, Ian Holm è Bilbo Baggins, Hugo Weaving interpreta Elrond, Christopher Lee è Saruman è Sean Astin ha la parte di Samvise Gamgee.

Il signore degli anelli – la compagnia dell’anello, la trama del film

Il signore degli anelli – la compagnia dell’anello inizia dal prologo della Seconda Era della trilogia, spiegando come lo hobbit Bilbo Baggins sia riuscito a venire in possesso dell’unico anello. Anello che scompare però assieme a Bilbo la sera del compleanno dello syesso hobbit, deciso a fuggire verso il Grande Burrone: l’anziano stregone Gandalf lo convince però a lasciare l’anello a suo nipote Froso e successivamente riesce a scovarlo, scoprendone le origini e leggendone il motto dopo avero marchiato a fuoco: “Un anello per domarli tutti, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nell’oscurità incatenarli”.

Gandalf scopre dunque che Sauron, malvagio signore di Mordor la cui storia viene raccontata nel prologo, è partito di nuovo alla ricerca dell’anello: inizierà dunque un lungo viaggio che porterà Frodo alla scoperta della verità su Gandalf, il regno e tutto ciò che circonda il giovane hobbit, che dovrà anche impegnarsi per liberare il vecchio Gandalf una volta imprigionato. Alla fine della lunga serie di eventi del film, la pellicola si chiude con quella che di fatto è la prima scena del secondo capitolo della trilogia, ‘Le due torri’, film successivo.

Video, il trailer de Il signore degli anelli – la compagnia dell’anello





