Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello/ Su Italia 1 il film di Jackson

Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello, su Italia 1

Oggi pomeriggio, sabato 25 settembre, alle ore 14.20 su Italia 1 andrà in onda “Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello“, film colossal prodotto negli Stati Uniti d’America e in Nuova Zelanda nel 2001. La regia è stata affidata a Peter Jackson e nel cast spiccano nomi illustri come Elijah Wood, Liv Tyler, Orlando Bloom e Christopher Lee.

È il primo film della trilogia de “Il Signore degli Anelli“, diretta dal regista neozelandese e tratta dall’omonimo romanzo di J. R. R. Tolkien, seguito da “Il Signore degli Anelli – Le due torri” e da “Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re“. “Medioevo anglosassone, maghi, orchi, hobbit, stregoni, cavalieri neri, principessa degli elfi e regina delle fate popolano la vicenda di un anello onnipotente e malefico, della lotta per possederlo che è poi lo scontro tra Male e Bene, Tenebre e Luce. Successo fenomenale nel mondo, lunghezza tre ore, ben fatto e cupo“, ha scritto Lietta Tornabuoni, su La Stampa nel 2002.

Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello, la trama del film

Il film “Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello” inizia con un breve accenno al passato, incentrato sull’origine dell’anello forgiato da Sauron per controllare i re di tutte le razze. Il signore di Mordor ha perso l’anello durante la battaglia contro Isildur, che non getta l’oggetto nella lava e perde la vita fuorviato dalla sete di potere. Dopo essere passato anche tra le mani di Gollum, l’anello viene ritrovato da un Hobbit di nome Bilbo. Quest’ultimo non riesce a separarsi dal tesoro, finché non viene convinto da Gandalf a consegnarlo al giovane nipote, Frodo Beggins. Egli parte in compagnia del suo amico Sam mentre a dargli la caccia accorrono i Nazgul. Nonostante i rischi riescono a scampare il pericolo trovando rifugio presso la locanda Puledro Impennato a Brea, insieme ad altri due Hobbit di nome Merry e Pipino. Qui accorrono nuovamente di Nazgul ma i ragazzi vengono salvati da un ramingo di nome Granpasso. Dopo che Frodo rischia di perdere la vita ma viene salvato eroicamente dalla principessa Arwen, viene convocata un’assemblea con tutti i principali rappresentanti della Terra di mezzo. Si aggiungono così al viaggio Legolas, Boromir e Gimli con l’obiettivo di aiutare Frodo nel suo viaggio verso la distruzione dell’anello. Arrivati alla tomba di Balin gli eroi devono affrontare il temibile Balrog che mette a repentaglio la vita di tutti. La compagnia riesce a trovare la fuga grazie al sacrificio di Gandalf che, dopo aver sconfitto il mostro, viene mortalmente trascinato nella lava. Dopo le tante sfide Frodo decide di voler affrontare da solo il resto del viaggio, ma Sam non vuole tradire la promessa fatta a Gandalf e decide di seguire in sella ad una canoa l’amico. Nel frattempo, il resto del gruppo si mette sulle tracce di Pipino e Merry.

