Il Signore degli Anelli La Compagnia dell’Anello/ Su Italia 1 il film di P.Jackson

Il Signore degli Anelli La Compagnia dell’Anello, film di Italia 1 diretto da Jackson

Il Signore degli Anelli La Compagnia dell’Anello va in onda oggi, 1° gennaio 2022, a partire dalle ore 14.50 su Italia 1. Fu sorpresa grande nell’affidare ad un quasi debuttante sconosciuto una pellicola del genere, attesa da decenni, o forse la consapevolezza del rischio che, in caso di flop, sarebbe caduta sulla groppa del regista che invece trovò la sua consacrazione nell’Olimpo dei direttori di scena moderni. Inizia quindi il percorso di Frodo e dell’anello verso terre maligne, terre di guerra così ben espresse da Jackson e il suo staff, un film che non ha lesinato spese di produzione, post-produzione, musiche e cast nel portare al cinema un gruppo di attori magari outsider, ma di grande carisma.

Tra questi Hugo Weaving, prediletto da madame Wachowsky nel suo cinema sopra le righe, Ian McKellen nel ruolo di Gandalf il Grigio, Christopher Lee nella parte del mago Saruman, Liv Tyler in quella della bella elfa Arwen, Viggo Mortensen come Aragorn il Ramingo di nobile stirpe, Orlando Bloom come elfo silvano Legolas, Cate Blanchett nella parte dell’algida regina degli elfi Galadriel al quale sono stati affiancati i quasi esordienti Elijah Wood nel ruolo principale dell’hobbit Frodo Baggins e tutti coloro che hanno portato al trionfo questa pellicola.

Il Signore degli Anelli La Compagnia dell’Anello, la trama: una pesante eredità

Il Signore degli Anelli La Compagnia dell’Anello inizia con la festa in casa Baggings, un compleanno speciale nella Terra di Mezzo che il vecchio hobbit abbandonerà per lasciare tutto al nipote Frodo. L’eredità comprende anche un vecchio anello composto di una lega speciale, un cimelio proveniente dalle ere antiche che Bilbo trovò durante una sua avventura assieme a nani, elfi e uomini per sconfiggere il tremendo drago Smaug. Nelle viscere di una caverna una creatura tanto antica quanto folle, Smeagol/Gollum, possedeva quell’anello che Bilbo trovò quasi per caso e che ora verrà lasciato al nipote.

Ciò insospettisce il saggio mago Gandalf che vuole andare in fondo alla questione scoprendo che quell’anello è il talismano più pericoloso di tutte le ere: l’anello del potere strappato da Isildur al tremendo Sauron durante le battaglie antiche, anello che ora Sauron vuole di nuovo per soggiogare ai suoi eserciti di orchetti, goblin e uruk-hai tutte le terre libere.

L’avventura inizia così, in un giorno di festa.

Video, il trailer del film “Il Signore degli Anelli La Compagnia dell’Anello”





