Il signore degli anelli – La compagnia dell’anello/ Sul 20 il film di Peter Jackson

Questa sera, mercoledì 23 dicembre, alle 21.00 va in onda “Il signore degli anelli – La compagnia dell’anello”, primo capitolo della trilogia ispirata all’omonimo romanzo di J.R.R. Tolkien. La pellicola del 2001 è stata diretta da Peter Jackson, che ha anche curato la sceneggiatura insieme a Fran Walsh e Philippa Boyens. Le musiche della colonna sonora sono di Howard Shore, il montaggio è stato realizzato da John Gilbert. Nel cast sono presenti Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, John Rhys-Davies e Billy Boyd. Il film ha riscosso un grande successo e numerosi riconoscimenti, tra cui 4 premi Oscar su 13 candidature e 4 British Academy Film Awards. Ha incassato oltre 871 milioni di dollari e fu il secondo film con il maggior incasso del 2001 dopo “Harry Potter e la Pietra Filosofale”.

Il signore degli anelli – La compagnia dell’anello, la trama del film

Durante la Seconda Era furono forgiati 19 anelli che il malvagio Sauron, l’Oscuro Signore di Mordor donò alle razze della Terra di Mezzo: sette anelli ai nani, tre agli elfi e nove ai re degli uomini. Sauron però li ingannò creando l’Unico Anello, in grado di dominare tutti gli altri. Nella battaglia, Isildur, figlio del re degli uomini, tagliò a Sauron il dito al quale è infilato l’Unico Anello. Isildur però si lascio irretire dal potere dell’anello, portandolo alla morte e alla rovina degli uomini. Dell’Anello si persero le tracce finché non venne ritrovato da Gollum, che poi smarrì il tesoro. È stato poi lo Hobbit Bilbo Baggins a ritrovarlo e a custodirlo. In occasione del compleanno di Bilbo, lo stregone Gandalf il Grigio chiede all’amico di lasciare il potente anello al nipote Frodo. Per impedire che la storia si ripeta e inizi una nuova guerra, l’anello deve essere distrutto. Per questo motivo Gandalf dà vita alla compagnia dei Nove: gli Hobbit Frodo, Sam, Merry e Pipino, gli Uomini Aragorn e Boromit, il nano Gimli e l’elfo Legolas, che insieme a lui dovranno raggiungere il Monte Fato, la cui lava può distruggere l’anello.



© RIPRODUZIONE RISERVATA