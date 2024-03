Il Signore degli Anelli – Le due torri, Italia 1/ 2° capitolo della saga di Tolkien, oggi 23 marzo 2024

Il Signore degli Anelli – Le due torri, diretto da Peter Jackson

Sabato 23 marzo, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14,20, il film colossal del 2002 dal titolo Il Signore deli Anelli – Le due torri. Si tratta del secondo capitolo della celebre saga ispirata ai romanzi di J. R. R. Tolkien, dopo Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello (2001), e seguito da Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re (2003). Anche in questa occasione, troviamo alla regia il noto film maker Peter Jackson, che nel corso della sua carriera ha collezionato 9 candidature all’Oscar e diretto anche la trasposizione cinematografica de Lo Hobbit di J. R. R. Tolkien.

Le musiche del film.Il Signore deli Anelli – Le due torri hanno invece la firma del compositore Howard Shore, che ha collaborato a tutti e tre i capitoli della saga, oltre che essere autore delle colonne sonore di numerosi film di successo, come Big, Il silenzio degli innocenti e Mrs. Doubtfire. Il cast principale vede il ritorno di tanti nomi del primo Signore degli anelli: Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, John Rhys-Davies, Christopher Lee e Orlando Bloom.

La trama del film Il Signore degli Anelli – Le due torri: la compagnia si divide per sconfiggere Sauron e distruggere l’anello

Il Signore degli Anelli – Le due torri riprende le vicende dalla conclusione de La compagnia dell’anello. Il protagonista, il giovane hobbit Frodo (Elijah Wood), in compagnia del fedele amico Sam (Sean Astin), è riuscito a sfuggire agli Uruk-hai, e si dirige in direzione di Mordor mentre Gollum, desideroso di tornare in possesso dell’Anello, lo segue a distanza. I due amici riescono a catturarlo e a fargli promettere di guidarli verso il Monte Fato in cambio della libertà.

Nel frattempo il crudele mago Saruman (Christopher Lee) distrugge la regione di Rohan con l’aiuto di Grima Vermilinguo che è riuscito a stregare il re Theoden. Intanto Aragorn (Viggo Mortesen), Legolas (Orlando Bloom) e Gimli (John Rhys-Davies) incontrano nella foresta Gandalf (Ian McKellen), che pensavano essere morto, e che ordina loro di salvare il re dall’incantesimo e proteggere Rohan.

Frodo, Sam e Gollum vengono catturati dalle truppe di Faramir che, dopo avere scoperto il potere dell’Anello, è deciso a regalarlo a suo padre.

Contemporaneamente il re Theoden viene risvegliato dal sortilegio e Grima fugge da Saruman, informandolo che i nemici stanno per rifugiarsi nel Fosso di Helm. Inizia così un terribile scontro tra i mannari del crudele mago e il gruppo di guerrieri. Nonostante l’aiuto degli elfi, solo l’intervento di Gandalf eviterà una fine terribile…

