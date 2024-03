Il Signore degli Anelli – Le due torri, Italia 1/ Trama e cast del 2° capitolo, oggi, 30 marzo 2024

Il Signore degli Anelli – Le due torri, diretto da Peter Jackson

Sabato 30 marzo, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14,20, il film fantasy del 2002 dal titolo Il Signore degli anelli – Le due torri. Si tratta del secondo capitolo della celebre saga ispirata ai romanzi di J. R. R. Tolkien, preceduto da Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello e seguito da Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re. Così come per tutta la saga, la regia è nelle mani di Peter Jackson, diventato famoso per avere girato il film King Kong, remake dell’omonimo film del 1933 e la trasposizione cinematografica de Lo Hobbit sempre di J. R. R. Tolkien.

Il cast principale è il medesimo del primo episodio della saga ed è composto da: Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, John Rhys-Davies, Bernard Hill, Christopher Lee, Billy Boyd, Dominic Monaghan e Orlando Bloom.

La trama del film Il Signore degli Anelli – Le due torri: il gruppo di eroi si divide per battere Saruman e liberarsi dall’Anello

Il Signore degli anelli – Le due torri riprende le vicende iniziate nel primo celebre capitolo della saga. Frodo (Elijah Wood) e Sam (Sean Astin) sono riusciti a scampare all’attacco degli Uruk-hai e viaggiano verso Mordor seguiti da Gollum, pronto a tutto pur di entrare in possesso dell’Unico Anello.

La coppia di amici riesce a catturarlo e a stringere un patto con lui: Gollum potrà tornare libero se li condurrà al Monte Fato. Nel frattempo il crudele Saruman (Christopher Lee) sta distruggendo la regione di Rohan grazie all’aiuto di Grima Vermilinguo che è riuscito a stregare il re Théoden. Merry e Pipino, invece, sono stati catturati da una banda di Orchi ma per una serie di eventi riescono a fuggire incontrando per caso gli Ent della foresta.

Il gruppo composto da Aragorn (Viggo Mortensen), Legolas (Orlando Bloom) e Gimli nel frattempo è alla loro ricerca, ma incrociano Gandalf (Ian McKellen), che credevano morto. Quest’ultimo ordina loro di correre a Rohan per liberare il re dall’incantesimo, mentre Frodo e Sam vengono catturati dalle truppe di Faramir, desideroso di donare l’anello a suo padre.

Il re Théoden viene finalmente risvegliato e il viscido Grima è costretto a rifugiarsi da Saruman che invia i suoi mannari contro Aragorn. Quando tutto sembra ormai perduto, il provvidenziale intervento di Gandalf cambia le sorti della battaglia, mentre Saruman è costretto a difendersi da un attacco inaspettato.











