Il Signore degli Anelli Le due Torri/ Su Canale 20 kolossal di Jackson (25 dicembre)

La programmazione televisiva di Canale 20 prevede per la prima serata di questo mercoledì 25 dicembre a partire dalle ore 21 la messa in onda del film di genere avventura fantastico Il Signore degli Anelli Le due torri. Si tratta del secondo capitolo della celebre trilogia incentrata sulle vicende di un mondo fantastico fatto di nani, mezzuomini, uomini e orchi. In particolare questo film è stato realizzato nel 2002 con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da J. R. R. Tolkien per la regia di Peter Jackson mentre la sceneggiatura è stata prevista dallo stesso regista in collaborazione con Fran Walsh, Philippa Boyens e Stephen Sinclair. Gli effetti speciali sono stati realizzati dall’agenzia Weta Digital, le musiche della colonna sonora sono state composte da Howard Shore e nel cast sono presenti tra gli altri Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin e Cate Blanchett.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI LE DUE TORRI, LA TRAMA

La Compagnia dell’Anello si è divisa con Frodo e il suo inseparabile Samvise Gamgee che cercano in ogni modo di raggiungere il luogo dove l’anello è stato forgiato per poter distruggerlo all’interno di un cratere che è l’unico al mondo che possa fondere mettendo così fine anche alla vita del potente nemico e signore di Mordor. Intanto ci sono importanti novità per quanto riguarda Gandalf il quale suo malgrado scoprirà che il suo grande maestro Saruman sta creando un potente esercito con cui dare il proprio sostegno al signore di Mordor passando quindi dalla parte del nemico in quanto convinto che non ci sia nulla da fare per potersi opporre. In tutto questo, nel regno del cosiddetto signore dei cavalli, ci sono problematiche piuttosto importanti in quanto il re Théoden suo malgrado è caduto vittima di alcuni sortilegi che per l’appunto sono stati realizzati dallo stesso Saruman e di tutte le forze del male che lo hanno indotto ad essere di fatto una sorta di morto vivente non capace più di gestire al meglio il proprio popolo. In particolar modo ci saranno degli attriti con alcuni suoi fedeli uomini che verranno di fatto banditi dal Regno di Rohan il che lo indebolirà tantissimo.

In particolare tutto questo permetterà alle orde di orchi e soprattutto all’esercito creato da Saruman di poter aver vita semplice. Gli orchi infatti stanno muovendo battaglia verso re Théoden il quale grazie all’aiuto di Gandalf riuscirà a ritrovare la ragione e quindi ad organizzare un esercito con cui cercare disperatamente di opporsi all’avanzata nemica in quello che è stata una incredibile fortezza in passato ma che purtroppo potrebbe cadere per effetto della magia del potente Saruman. In aiuto a re Théoden arriveranno forze molto importanti ed in particolar modo Legolas riuscirà ad ottenere il supporto del proprio popolo con un esercito particolarmente combattivo. Le cose tuttavia non andranno per il meglio almeno inizialmente con il solo Aragorn a cercare di dare il massimo sostegno alle difese insieme allo stesso Legolas e il nano Gimli. Quando tutto sembrava perduto arriveranno in aiuto del re e dei pochissimi uomini ormai lascia in vita, l’esercito che lo stesso Re aveva allontanato per via della maledizione in cui era accaduto.



