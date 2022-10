Il Signore degli Anelli Le due torri/ Su Italia 1 il film di Peter Jackson

Il Signore degli Anelli Le due torri, film di Italia 1 diretto da Peter Jackson

Il Signore degli Anelli Le due torri va in onda oggi, domenica 9 ottobre 2022, a partire dalle ore 14.30 su Italia 1. Il film appartiene al genere d’avventura e fantascientifico prodotto tra Nuova Zelanda e Stati Uniti nel 2002 da Barrie M. Osborne e diretto da Peter Jackson. Nel cast sono presenti attori del calibro di Elijah Wood, Liv Tyler, Orlando Bloom e Sean Astin.

The American/ Su Rete 4 il film con George Clooney e Violante Placido

Questo è il secondo episodio della saga omonima, realizzato dopo La compagnia dell’anello. Anche questo capitolo è ispirato in maniera fedele al celebre romanzo che ha dato vita a tutta la trilogia. Anche questo titolo ha riscosso un grande successo come per il primo; non a caso la pellicola ha collezionato ben 6 nomination ai Premi Oscar del 2003, oltre ai trionfi nelle categorie di miglior montaggio e migliori effetti speciali.

Tartarughe Ninja/ Su Italia 1 il cartone diventa live action

Il Signore degli Anelli Le due torri, la trama del film

Leggiamo la trama de Il Signore degli Anelli Le due torri. Frodo e il suo compagno d’avventura Sam, dopo essersi separati dal gruppo e introdotti nell’Emyn Muil, incontrano una strana creatura. Si tratta di Gollum, intenzionato con ogni mezzo a prendere possesso dell’anello. Nonostante il tentativo di aggressione viene sopraffatto e convince i giovani nel farsi aiutare come scorta verso la torre di Mordor. Arrivati presso il Cancello Nero non hanno modo di accedere e decidono, su consiglio di Gollum, di prendere un sentiero dal percorso equivalente.

Bigfoot Junior/ Su Italia 1 il film d'animazione prodotto tra Belgio e Francia

Durante il viaggio vengono catturati da un soldato dell’esercito di Faramir, nonché fratello di Boromir. Mentre valuta il da farsi vista anche la morte del fratello, decide di portarli a cospetto del Re per valutare la bontà delle intenzioni e fare luce sulla sparizione di Boromir. Prima di arrivare a destinazione l’esercito del sovrano è preso alla sprovvista dai soldati di Sauron e scoppia una violenta guerra oltre mura della città.

Vista la situazione e compreso il fatto che era l’anello ad attirare l’esercito, Faramir decide di liberare i giovani per permettere il compimento della missione di distruggere il gioiello del male. Intanto il resto della compagnia è alle prese con la sparizione di Merry e Pipino che sono riusciti a scappare dopo la lotta violenta tra i soldati di Rohan e gli Uruk che li tenevano prigionieri. Il gruppo segue le tracce dei due hobbit ma incredibilmente incontrano Gandalf, sopravvissuto a loro insaputa.

Lui stesso spiega che i due giovani stanno bene e che è il momento di mettersi in viaggio per raggiungere la capitale di Rohan per parlare direttamente con il re. Una volta arrivati la preoccupazione principale è quella di scongiurare uno scontro in città con l’esercito di Isegnard. Vengono tutti rifugiati presso la fossa di Helm dove però Saroman fa arrivare un temibile esercito di Uruk per uccidere tutti. In attesa del supporto di Gandalf l’esercito lotta con tutte le proprie forze per respingere l’attacco.

Quando tutti sono congiunti riescono con successo a respingere i temibili Uruk e a ristabilire la normalità almeno in attesa di nuove istruzioni. Proprio per il da farsi Gandalf, in compagnia dei due Hobbit, si reca al consiglio tra le razze per stabilire il giusto modo per ovviare all’ipotesi di guerra ormai alle porte. Al termine del consulto, la via più utile per tutti è quella di lottare a Gondor per spazzare via definitivamente tutti i nemici della terra di mezzo.

Gli errori del film

Anche un kolossal come Il signore degli anelli Le due torri presenta alcuni errori di montaggio e di continuità ravvisabili in più scene. Una delle più segnalate riguarda il momento in cui c’è la discussione tra Sam e Frodo con quest’ultimo accusato di essere fuori controllo. Nella prima inquadratura i due sembrano vicinissimi, per poi allontanarsi parecchio nel controcampo mostrato subito dopo. Altrettanto anomala una delle scene iniziali che ritrae Sam con una leggera barba incolta. La particolarità riguarda il fatto che alla sua razza in teoria non poteva crescere la barba.











© RIPRODUZIONE RISERVATA