Il Signore degli Anelli – Le due torri/ Su Italia 1 il secondo capitolo della saga

Il Signore degli Anelli – Le due torri, il film su Italia 1

La programmazione di Italia 1 prevede per il pomeriggio di oggi, domenica 2 ottobre, alle ore 14:30 la messa in onda del film Il Signore degli Anelli – Le due torri. La pellicola è stata realizzata nel 2002 grazie ad una coproduzione tra stati d’America e Nuova Zelanda con in prima linea la casa produttrice New Line Cinema mentre la distribuzione dei botteghini nostrani è stata gestita da Medusa Film.

La regia del film è stata affidata a Peter Jackson con soggetto tratto dai romanzi di J.R.R. Tolkien mentre la sceneggiatura è opera dello stesso regista in collaborazione con Philippa Boyens, Fran Walsh e Stephen Sinclair. Le musiche sono state composte da Howard Shore, il montaggio è stato realizzato da Michael J. Horton mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Andrew Lesnie. Nel cast sono presenti tanti attori diventati famosi tra cui Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Bernard Hill e John Rhys-Davie.

Il Signore degli Anelli – Le due torri, la trama del film

La situazione nella Terra di Mezzo sta per precipitare: gli eserciti di Mordor si stanno compattando e sono pronti ad attaccare il regno degli uomini. Saruman a Isengard è diventato il principale alleato di Sauron e in gran segreto sta plasmando un esercito costituito da guerrieri Uruk-Hai.

Nel mirino dello stregone è finito il regno di Rohan: il re Theoden è stato plagiato nella mente dal suo consigliere Grima il quale a sua volta è passato dalla parte del male. Gandalf, diventato uno stregone bianco, si rende conto che Theoden è sotto l’influenza magica di Sauron e riesce a spezzare il sortilegio liberandolo.

Dopo aver cacciato il proprio consigliere, finalmente re Theoden organizza le difese spostando la popolazione verso il fosso di Helm dove ci sarà un’epica battaglia che sarà vinta grazie all’intervento tempestivo di Eomer e dei suoi cavalieri. Tutto questo mentre gli alberi si ribellano a Saruman e Frodo, insieme a Sam, cerca in ogni modo di raggiungere il regno di Mordor per distruggere l’anello del potere.











