Il Signore degli Anelli Le due torri/ Video, su 20 il film con Elijah Wood

Il Signore degli Anelli Le due torri va in onda su Canale 20 per la prima serata di oggi, giovedì 24 dicembre, dalle ore 21. Si tratta di una pellicola il cui soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da Tolkien la cui produzione è avvenuta nel 2002 grazie ad una collaborazione tra stati in America e Nuova Zelanda. La regia del film è stata affidata a Peter Jackson il quale si è occupato dell’intera trilogia con sceneggiatura rivista e adattata dallo stesso regista in collaborazione con Fran Walsh, Philippa Boyens e Stephen Sinclair. Il montaggio è stato eseguito da Michael Horton, gli effetti speciali sono stati realizzati dalla dalla là Weta Digital mentre le musiche della colonna sonora sono di Howard Shore. Nel cast sono presenti Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Sean Astin, Cate Blanchett, Orlando Bloom, John Rhys Davies.

Il Signore degli Anelli Le due torri, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il Signore degli Anelli Le due torri. La terra di mezzo e tutto il mondo conosciuto dopo aver fermato una prima offensiva da parte degli eserciti di Mordor, devono nuovamente organizzare una difesa. La situazione è complicata ulteriormente anche se il povero Frodo insieme all’inseparabile Sam si stanno avvicinando al Monte Fato per poter gettare l’anello e quindi distruggere per sempre il potere di Sauron. Nel loro viaggio i due troveranno Gollum che in precedenza era il proprietario di quell’anello e quindi lo segue come un segugio. Nel frattempo Gandalf si dirige nel Regno degli uomini delle montagne per cercare di convincere Re Theodred nel dare battaglia. Purtroppo una volta arrivato a destinazione, lo stregone si renderà conto che il re è vittima di un sortilegio che lo tiene legato a Saruman che ha tradito il mondo degli stregoni per diventare il servo di Sauron. Gandalf, dopo aver liberato il re da quel sortilegio, riesce a riorganizzare la difesa e soprattutto a mettere in allerta il popolo degli uomini delle montagne che dovranno raggiungere quanto prima il Fosso di Helm per trovare una protezione.

Intanto, Aragorn insieme a Gimli e Legolas incontra Gandalf parlando loro della situazione e soprattutto organizzandosi per riuscire ad avere una difesa forte per proteggere il mondo umano. I tre soldati raggiungono il Fosso di Helm per unirsi al resto dell’esercito e riuscire finalmente a contrastare il potente Sauron. Proprio in questa struttura che da sempre ha rappresentato una roccaforte inespugnabile, il re degli uomini cerca di resistere all’avanzata degli orchi malvagi costruiti da Sauron, insieme a Saruman. Ovviamente, Frodo e il suo inseparabile compagno Sam dovranno comunque cercare di portare avanti la loro missione e raggiungere la terra di Mordor per porre fine al tutto. Durante le eroiche battaglie che si consumano davanti al fosso, sembra ormai finita per gli uomini quando ad un certo punto Gandalf riesce ad arrivare in tempo con il supporto di altri soldati che avevano lasciato il re in virtù del sortilegio di cui era vittima. Grazie a questo intervento sarà possibile sconfiggere le forze del male ed avere una prima vittoria significativa nei confronti di Sauron.

Video, il trailer del film “Il Signore degli Anelli Le due torri”





© RIPRODUZIONE RISERVATA