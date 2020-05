Il Signore degli Anelli – Le due torri/ Video, su Canale 5 il film con Elijah Wood

Pubblicità

Il Signore degli Anelli – Le due torri va in onda oggi, 4 maggio, a partire dalle ore 21:20 su Canale 5. Questa pellicola ha debuttato nei cinema internazionali di tutto il mondo durante l’anno 2002 ed appartiene ai generi colossal e fantasy. Il regista del film è Peter Jackson che si è occupato anche della sceneggiatura, essendo aiutato in quest’ultimo compito da Fran Walsh, Philippa Boyens e Stephen Sinclair. Il cast del film è davvero molto ricco ed infatti ci sono attori come Ian McKellen, Viggo Mortensen, Elijah Wood, Orlando Bloom, Cate Blanchett, Sean Astin, Christopher Lee, Miranda Otto, Hugo Weaving e molti altri ancora. Le musiche del film sono state realizzate da Howard Shore mentre la fotografia è stata realizzata da Andrew Lesnie.

Il Signore degli Anelli – Le due torri, la trama del film

Ecco la trama de Il Signore degli Anelli – Le due torri. La Compagnia dell’Anello, dopo gli eventi del primo film, si è divisa e sciolta. Ora ognuno intraprende un proprio viaggio per andare incontro al proprio destino. Ad esempio, Frodo e Samvise sono diretti verso Mordor, al Monte Fato, per distruggere una volta per tutte l’Unico Anello e condannare Sauron e la sua armata malvagia. Hanno una guida speciale al loro fianco, il mostruoso Gollum, una figura ambigua, che sembra volerli aiutare ma che potrebbe nascondere delle intenzioni cattive. Merry e Pipino invece, sono rimasti da soli in una foresta fitta e boscosa e non sanno come proseguire.

Gli orchi che li hanno catturati non vogliono lasciarli in vita, ma sembra proprio che in loro aiuto possa venire un’antica specie quasi dimenticata, ma buona di cuore e con intenzioni pacifiche. Infine, il gruppo composto da Aragorn, Legolas e Gimli dovrà affrontare gli Uruk-Hai di Saruman, cercando di sconfiggere un esercito spaventoso e terribile. Per farlo, dovranno prima dirigersi dal re Theoden, per chiedere il suo aiuto in questa impresa quasi impossibile. Le cose non andranno per il verso giusto inizialmente, ma grazie al loro spirito eroico, ogni personaggio coinvolto saprà esattamente cosa fare per sconfiggere le forze del male ed avvicinarsi sempre di più alla vittoria.

Video, il trailer de Il Signore degli Anelli – Le due torri





