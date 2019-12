Il Signore degli Anelli/ Su Canale 20: trama e curiosità del film (oggi 24 dicembre)

Su Canale 20 di Mediaset il 24 dicembre alle ore 21.00 viene trasmesso il film Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello. La pellicola, del 2001, è la prima della trilogia tratta dall’omonima saga scritta da J. R. R. Tolkien; gli altri due film sono Le due Torri e Il ritorno del re. La regia di questo colossal fantasy è di Peter Jackson mentre nel cast sono presenti fra gli altri Elijah Wood nei panni di Frodo Baggins, Ian McKellen in quelli di Gandalf, Liv Tyler che veste il ruolo di Arwen, Viggo Mortensen in quelli di Aragorn, Cate Blanchett che interpreta Galadriel, Orlando Bloom nella parte di Legolas.

Il Signore degli anelli: la trama

Lo hobbit Bilbo Baggins, alla vigilia della grande festa per il suo compleanno, riceve la visita del mago Gandalf il Grigio il quale gli chiede informazioni dell’Anello Unico del quale era entrato in possesso anni prima, forgiato dal malvagio Sauron. L’anello ha una lunga storia e soprattutto un potere magico: chi lo possiede può comandare su tutte le razze che sono presenti nella Terra di Mezzo. L’unico modo per neutralizzare il potere dell’anello è quello di gettarlo nel vulcano che si trova sul Monte Fato. Inoltre l’anello di Sauron irretisce chiunque ne entri in possesso e lo spinge alla malvagità. Quando lo spirito di Sauron ritorna per riappropriarsi dell’anello, Bilbo decide di scomparire per sempre per non essere contaminato dal suo potere ma lascia la preziosa reliquia al nipote Frodo il quale si mette in viaggio per portare l’anello al sicuro. Lo accompagnano in questa avventura Samvise Gamgee, il giardiniere, suo grande amico, Meriadoc Brandibuck e Peregrino Tuc, altri due hobbit. Intanto lo spirito di Sauron ha messo insieme un esercito di orchi per entrare in possesso dell’anello e lo scatena contro Frodo.

Le cose potrebbero volgere al peggio ma l’arrivo del ramingo Grampasso (che altri non è se non Aragorn) li salva. Tuttavia in una delle battaglie Frodo viene ferito e per curarlo interviene la principessa Arwen, figlia del re Elrond, il quale riunisce il gran consiglio con i rappresentanti di tutte le razze per aiutare Frodo a decidere cosa fare dell’anello. Il consiglio decide di gettare l’anello nel vulcano del Monte Fato e Frodo si offre di compiere questa impresa accompagnato da Gandalf, da Aragorn, Legolas e gli altri hobbit che formano la Compagnia dell’Anello. Durante le tante peripezie che devono affrontare per raggiungere la meta prestabilita, Frodo si trova ad indossare l’anello e ha una visione di ciò che accadrà ai suoi compagni di viaggio se non riuscissero a portare a termine la missione. Approfitta, quindi, dell’ennesimo attacco da parte degli orchi per fuggire e continuare da solo il suo viaggio ma il fido Sam lo segue poiché ha promesso a Gandalf di non lasciarlo mai da solo. Durante la battaglia, però, Merry e Pipino vengono rapiti. Il film si chiude dunque con Legolas e Aragorn che decidono di andare a cercare gli hobbit rapiti.



